Irán dice que no negociará sobre su capacidad en materia de misiles

DUBÁI, 11 feb (Reuters) -

Las capacidades misilísticas de Irán son su línea roja y no son un tema negociable, dijo el miércoles un asesor del líder supremo iraní, mientras Teherán y Washington contemplan una nueva ronda de conversaciones para evitar el conflicto.

Diplomáticos estadounidenses e iraníes mantuvieron conversaciones indirectas la semana pasada en Omán, a medida que aumenta la presencia naval estadounidense en la región que amenaza a Irán.

"Las capacidades misilísticas de la República Islámica no son negociables", dijo Ali Shamkhani, según los medios de comunicación estatales, durante su participación en una marcha conmemorativa del 47.º aniversario de la Revolución Islámica.

Washington lleva mucho tiempo tratando de ampliar las conversaciones sobre las capacidades nucleares de Irán para incluir también su programa de misiles. Irán ha dicho que está dispuesto a discutir restricciones a su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones, pero ha descartado repetidamente vincular la cuestión a otros temas, como los misiles.

Se espera que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aproveche una reunión con Trump en Washington el miércoles para presionar a favor de que cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán incluya .

El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo que el programa de misiles de Teherán nunca había formado parte de la agenda de las negociaciones. (Información de la redacción de Dubái; edición de Sharon Singleton y Peter Graff; editado en español por Paula Villalba)