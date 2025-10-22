Irán dice que no volverá a las conversaciones mientras EE.UU. plantee exigencias excesivas

DUBAI, 22 oct (Reuters) - Irán no retomará las negociaciones con Estados Unidos mientras Washington plantee exigencias poco razonables, declaró el miércoles el ministro iraní de Asuntos Exteriores, según la agencia semioficial de noticias Tasnim.

Teherán y Washington entablaron cinco rondas de negociaciones nucleares indirectas que terminaron con la guerra aérea de 12 días en junio, en la que Israel y Estados Unidos bombardearon instalaciones nucleares iraníes.

"Las conversaciones que estaban en curso con Estados Unidos, así como las negociaciones de Nueva York, se suspendieron y no avanzaron debido a las excesivas exigencias de Estados Unidos", dijo Abbas Araqchi según Tasnim, refiriéndose a las cinco rondas de conversaciones y a la Asamblea General de la ONU. (Reporte de Elwely Elwelly, redacción de Dubai; Edición de Andrew Heavens)