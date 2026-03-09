Irán dice que países europeos ayudaron a crear las condiciones de la ofensiva israeloestadounidense

Irán acusó este lunes a algunos países europeos, entre ellos Francia, de haber creado las condiciones que propiciaron la ofensiva militar israeloestadounidense.

Hay "países europeos que lamentablemente ayudaron a crear esas condiciones", dijo en su rueda de prensa semanal el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai.

"En lugar de insistir en el imperio de la ley, en lugar de resistir al hostigamiento y los excesos de Estados Unidos, hablaron y se mostraron de acuerdo con ellos en el Consejo de Seguridad de la ONU en el debate sobre el restablecimiento de las sanciones [contra Irán], y todo eso envalentonó a los norteamericanos y a los sionistas para poder seguir cometiendo sus crímenes", agregó.