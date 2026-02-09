Irán dice que podría diluir el uranio enriquecido si se levantan todas las sanciones

DUBÁI, 9 feb (Reuters) -

Irán podría aceptar diluir su uranio más altamente enriquecido a cambio de que se levanten todas las sanciones financieras, dijo el lunes su jefe atómico, una de las indicaciones más directas hasta ahora de su posición en las conversaciones con Washington.

Diplomáticos estadounidenses e iraníes mantuvieron conversaciones a través de mediadores omaníes en Omán la semana pasada en un intento por reactivar la diplomacia, después de que el presidente estadounidense Donald Trump desplegó una flotilla naval en la región, lo que suscitó el temor a una nueva acción militar.

Las conversaciones se conocen tras la represión de las manifestaciones antigubernamentales del mes pasado en Irán, en las que murieron miles de personas, en lo que ha sido el mayor disturbio interno desde la Revolución Islámica de 1979.

Trump se unió a una campaña de bombardeos israelí el año pasado y atacó instalaciones nucleares iraníes. También amenazó el mes pasado con intervenir militarmente durante las protestas, pero finalmente se abstuvo de hacerlo.

Washington ha exigido a Irán que renuncie a sus reservas —estimadas el año pasado por la agencia nuclear de la ONU en más de 440 kilos— de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza fisionable, a un pequeño paso del 90% que se considera apto para armas.

El director de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, dijo el lunes: "la posibilidad de diluir el uranio enriquecido al 60% (...) depende de si, a cambio, se levantan todas las sanciones o no".

Eslami, cuyas declaraciones fueron recogidas por la agencia de noticias iraní ISNA, dijo que otra propuesta, la de enviar el uranio altamente enriquecido de Irán al extranjero a otro país, no se había discutido en las conversaciones con los funcionarios estadounidenses. (Reporte de la redacción de Dubái; edición en español de Javier López de Lérida)