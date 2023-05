Irán dice que "ninguno de los movimientos" de Israel en la región "están ocultos a su penetrante visión"

El Gobierno de Irán ha recalcado este miércoles que "ninguno de los movimientos" de Israel en la región "están ocultos a la penetrante visión" de Teherán, en medio del repunte de las tensiones entre ambos países y el intercambio de acusaciones en torno a su papel desestabilizador en Oriente Próximo.

"Ninguno de los movimientos regionales del régimen sionista quedan ocultos a la penetrante visión de Irán", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

"La tela de araña --en referencia a Israel-- no es fiable y sus esfuerzos para expandir su presencia regional no le ayudarán a reparar los frágiles pilares internacionales del falso régimen", ha manifestado, antes de incidir en que "el régimen sionista es odiado por las naciones del mundo y no tiene futuro".

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, afirmó a principios de mayo desde Siria que el "colapso" de Israel "está muy cerca" y abogó por la "unidad" de las "fuerzas de resistencia" para lograr "acelerar la derrota del régimen sionista".

Por su parte, el jefe del Ejército de Israel, Herzi Halevi, advirtió la semana pasada de que los posibles "acontecimientos negativos" en torno al programa nuclear de Irán podrían provocar una "acción" por parte de las fuerzas israelíes, en el marco del estancamiento de las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015.

Europa Press