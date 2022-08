irán dice que retrasos de eeuu sobre acuerdo y canje de presos no están relacionados

(Agrega detalles, contexto y citas; añade autor)

Por Parisa Hafezi

DUBÁI, 22 ago (Reuters) - Irán acusó el lunes a Estados Unidos de retrasar las conversaciones indirectas destinadas a restablecer el acuerdo nuclear de Teherán de 2015, y dijo que un posible intercambio de prisioneros con Washington no está vinculado a las negociaciones.

Después de 16 meses de conversaciones indirectas e irregulares entre Estados Unidos e Irán, con funcionarios de la Unión Europea que se movían de un lado a otro, un alto cargo comunitario dijo el 8 de agosto que había presentado una oferta final y que esperaba una respuesta en "muy, muy pocas semanas".

La semana pasada, Irán respondió al texto de la UE con "puntos de vista y consideraciones adicionales", al tiempo que instó a Washington a mostrar flexibilidad para resolver tres cuestiones pendientes.

El jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, dijo el lunes que espera que Estados Unidos responda de forma positiva ya esta semana a la propuesta del bloque. Teherán había dado una respuesta "razonable" a la misma, dijo.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, dijo que Teherán quiere un acuerdo sostenible que preserve los derechos legítimos de Teherán.

"Los estadounidenses están dando largas y hay inacción por parte de los europeos (...) Estados Unidos y Europa necesitan un acuerdo más que Irán", dijo Kanaani en una conferencia de prensa. "Hasta que no nos pongamos de acuerdo en todas las cuestiones, no podremos decir que hemos alcanzado un acuerdo completo".

Estados Unidos ha pedido en repetidas ocasiones a Teherán que libere a varios iraníes-estadounidenses detenidos en Irán por cargos de seguridad. Irán ha exigido la liberación de varios iraníes detenidos por cargos relacionados con las sanciones estadounidenses.

"Insistimos en que el intercambio de prisioneros con Washington es una cuestión aparte y no tiene nada que ver con el proceso de negociaciones para reactivar el pacto de 2015", dijo Kanaani, añadiendo que Teherán está dispuesto al intercambio.

En 2018, el entonces presidente Donald Trump renegó del acuerdo alcanzado antes de asumir el cargo, calificándolo de demasiado blando con Irán, y volvió a imponer duras sanciones estadounidenses, lo que provocó que Teherán comenzara a incumplir las restricciones nucleares del pacto.

"Buscamos un buen acuerdo que garantice los intereses nacionales de Irán y que sea duradero (...) No nos morderán dos veces", dijo Kanaani.

El acuerdo de 2015 parecía estar a punto de revivir en marzo tras 11 meses de conversaciones indirectas entre Teherán y la administración del presidente estadounidense Joe Biden en Viena.

No obstante, las conversaciones se rompieron por obstáculos como la exigencia de Teherán de que Washington diera garantías de que ningún presidente estadounidense abandonaría el acuerdo como hizo Trump. Sin embargo, Biden no puede dar esas garantías férreas porque el acuerdo es un entendimiento político y no un tratado jurídicamente vinculante.

(Reporte adicional de Christina Thykjaer e Inti Landauro en Madrid; escrito por Parisa Hafezi; editado en español por Flora Gómez, Benjamín Mejías y Carlos Serrano)