Irán dice que última ronda de diálogos en Ginebra ha sido la "más intensa" con EE. UU.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó haber mantenido la ronda de diálogos "más intensa" hasta la fecha con Estados Unidos, tras una jornada de negociaciones indirectas el jueves en Ginebra.

Estas conversaciones mediadas por Omán transcurren bajo la amenaza del mayor despliegue militar estadounidense en Oriente Medio en décadas.

Irán insiste en que las charlas deben ceñirse al programa nuclear, pero Estados Unidos quiere abordar también el tema de los misiles y el apoyo que da Teherán a grupos armados en Oriente Medio.

"Esta ronda de negociaciones ha sido la más intensa hasta la fecha", destacó Araqchi durante la noche en la red social X, al reiterar que "se han logrado nuevos avances" en el "compromiso diplomático con Estados Unidos".

El canciller de Omán, Badr Albusaidi, también destacó el jueves en la misma plataforma los "progresos significativos en la negociación" y añadió que Washington y Teherán sostendrán conversaciones a nivel técnico la próxima semana en Viena.