Irán dicta una sentencia de muerte vinculada a los disturbios de enero, según fuente

DUBÁI, 24 feb (Reuters) -

Un tribunal revolucionario de Teherán ha dictado sentencia de muerte contra un iraní acusado de "enemistad contra Dios", lo que, de confirmarse, sería la primera sentencia de este tipo relacionada con las protestas masivas de enero, según ha informado una fuente cercana a la familia del hombre.

La fuente dijo el martes a Reuters que el poder judicial iraní aún no había anunciado la sentencia contra el hombre, Mohaad Aasi, y que el Tribunal Supremo de Irán aún no la había confirmado. Abasi fue acusado de matar a un agente de seguridad, una acusación que su familia negó, según la fuente.

Grupos de derechos humanos afirman que miles de personas murieron en la represión de las protestas, los peores disturbios internos en Irán desde la época de la Revolución Islámica de 1979.

Durante los disturbios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Teherán de que podría ordenar una acción militar si llevaba a cabo ejecuciones. La fuente dijo que la hija del acusado, Fatemeh Abasi, fue condenada a 25 años de prisión por su participación en las protestas.

"Los acusados no tienen acceso al abogado que querían y se les asignó un defensor público", añadió la fuente.

