Irán: director deportivo del Cisterna Volley admite "preocupación"

"Con la situación extradeportiva que nos rodea, el vóley, como es lógico, queda relegado a un segundo plano. Existe cierta preocupación: no estamos acostumbrados a vivir en un contexto como este, con el riesgo de que algo incontrolable pueda ocurrir", afirmó Grande.

"Pasamos nuestros días entre el hotel, el gimnasio y el estadio: sin duda, nos falta la tranquilidad necesaria. El gobierno local ha dado luz verde para continuar el torneo y el Comité de Seguridad del Evento ha anunciado que se están realizando todos los preparativos para garantizar la seguridad de todos", agregó Grande en el sitio web del equipo.

Cisterna Volley jugó ayer regularmente en la cancha del Torneo Nas Sport, donde ganó su segundo partido del torneo contra el Calcit Volley esloveno.

"Actualmente, el gobierno local ha ordenado el cierre temporal de su espacio aéreo. Estamos a la espera: si se restablece el sistema de vuelo, determinaremos de inmediato qué hacer y actuaremos en consecuencia. Lo más importante es garantizar la seguridad del equipo y del personal: estamos hablando de un grupo de personas que debemos proteger", completó Grande.

A su vez, el presidente de la región Lacio, Francesco Rocca, aseguró que sigue de cerca la situación de los ciudadanos de la región varados en Dubái, incluyendo al equipo Cisterna Volley.

"A través de la unidad de crisis, sé que se les está dando seguimiento, incluyendo a los jugadores de Cisterna Volley que estaban allí para un torneo de vóley. Estas primeras horas han causado ansiedad y angustia, pero me parece que la embajada y el consulado están haciendo un excelente trabajo", destacó Rocca.

Por lo tanto, el gobernador afirmó estar "bastante tranquilo, pero obviamente lo estaré aún más una vez que haya un alto el fuego real y se respete plenamente el derecho internacional", concluyó (ANSA).