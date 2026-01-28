Irán, dispuesto a dialogar pero con "el dedo en el gatillo"

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqhchi, advirtió este miércoles que sus fuerzas responderían con firmeza a cualquier operación militar de Estados Unidos, pero no descartó un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

"Nuestras valientes Fuerzas Armadas están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de manera inmediata y contundente a CUALQUIER agresión contra nuestra amada tierra, aire y mar", publicó en X.

"Al mismo tiempo, Irán siempre ha acogido favorablemente un ACUERDO NUCLEAR mutuamente beneficioso, justo y equitativo, en igualdad de condiciones y libre de coerción, amenazas e intimidación, que garantice los derechos de Irán a la tecnología nuclear PACÍFICA y asegure que NO haya ARMAS NUCLEARES", añadió.

Las declaraciones del canciller llegan después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera a Teherán que tiene que negociar un acuerdo sobre su programa nuclear que, según Occidente, tiene como objetivo fabricar una bomba atómica.

"Esperamos que Irán se siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo para todas las partes- NO ARMAS NUCLEARES- ", escribió en su red Truth Social.

"El tiempo se acaba", agregó Trump, que mencionó los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán el año pasado. "El próximo será mucho peor", advirtió.