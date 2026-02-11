Irán dispuesto a "inspecciones" que demuestren que su programa nuclear es pacífico

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró este miércoles que su país está listo para someterse a "inspecciones" que demuestren que su programa nuclear es pacífico y reiteró que "no cederá ante las demandas excesivas", mientras negocia sobre el tema con Estados Unidos.

"No buscamos dotarnos de armas nucleares. Lo hemos declarado en repetidas ocasiones y estamos dispuestos a todo tipo de inspecciones", aseguró el mandatario con motivo del 47º aniversario de la Revolución Islámica, celebrado este año en un contexto de tensiones con Washington.

"Nuestro país, Irán, no cederá ante sus exigencias excesivas. Nuestro Irán no cederá ante la agresión, pero seguimos dialogando con todas nuestras fuerzas con los países vecinos para instaurar la paz", añadió, en momentos en que el diálogo con el gobierno de Donald Trump debería reanudarse tras una primera ronda la semana pasada en Omán.