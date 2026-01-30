Irán, dispuesto a mantener conversaciones "justas" con EEUU pero no sobre capacidades defensa

ESTAMBUL, 30 ene (Reuters) -

Irán está reanudar las conversaciones con Estados Unidos, pero estas deben ser justas y no incluir sus capacidades defensivas, dijo el viernes el jefe de la diplomacia, en momentos en que las potencias regionales trabajan para evitar un conflicto militar entre ambas naciones.

El mandatario Donald Trump

dijo el jueves

que tenía previsto hablar con Irán, a pesar de que Estados Unidos envió otro buque de guerra a Oriente Medio y el jefe del Pentágono dijo que el ejército estaría dispuesto a llevar a cabo cualquier decisión que tomara el presidente.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han disparado en las últimas semanas tras la sangrienta represión de las protestas en toda la república islámica por parte de las autoridades clericales.

Una de las principales exigencias de Estados Unidos para reanudar las conversaciones con Irán es que frene su programa de misiles, dijo la semana pasada a Reuters un alto funcionario iraní. Teherán rechaza esa exigencia.

"Si las negociaciones son justas y equitativas, Irán está dispuesto a participar en ellas", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, en una rueda de prensa con su colega turco en Estambul.

Araqchi señaló que, por el momento, no hay previstas conversaciones entre Teherán y Washington.

"Irán no tiene ningún problema con las negociaciones, pero estas no pueden celebrarse bajo la sombra de las amenazas. Sin duda, deben dejar de lado sus amenazas y cambiar su enfoque hacia una negociación justa y equitativa, como el propio Trump dijo en su publicación", afirmó.

"También debo afirmar de manera inequívoca que las capacidades defensivas y de misiles de Irán, así como los misiles de Irán, nunca serán objeto de ninguna negociación (...)"

Preservaremos y ampliaremos nuestras capacidades defensivas en la medida que sea necesario para defender el país", afirmó Araqchi.

Los aliados regionales, entre ellos Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, han emprendido esfuerzos diplomáticos para evitar un enfrentamiento militar entre Washington y Teherán.

En respuesta a las amenazas de acción militar por parte de Estados Unidos, Araqchi dijo que Teherán estaba preparado tanto para las negociaciones como para la guerra.

Araqchi, que calificó sus conversaciones con Hakan Fidan de "buenas y útiles", también dijo que Teherán estaba dispuesto a colaborar con los países de la región para promover la estabilidad y la paz.

Funcionarios estadounidenses afirman que Trump está revisando sus opciones, pero aún no ha decidido si atacar Irán.

Trump ha amenazado repetidamente con intervenir si Irán seguía matando a manifestantes en su represión de las protestas en todo el país, pero las marchas han remitido desde entonces.

El sitio web de noticias israelí Ynet informó el viernes que un destructor de la Armada estadounidense había atracado en el puerto israelí de Eilat. (Reporte de Parisa Hafezi y Jonathan Spicer, redacción de Tala Ramadan y Nayera Abdallah; edición de Alison Williams y Aidan Lewis; editado en español por Daniela Desantis)