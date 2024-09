Irán, dispuesto a mantener conversaciones nucleares en la onu "si las demás partes están dispuestas"

DUBÁI, 23 sep (Reuters) - Irán está dispuesto a iniciar negociaciones nucleares en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York "si las demás partes están dispuestas", dijo el lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, en un video publicado en su canal de Telegram.

Estados Unidos, bajo el mandato del entonces presidente Donald Trump, se retiró en 2018 de un acuerdo nuclear firmado en 2015 por Irán y seis potencias mundiales en virtud del cual Teherán frenaba su cuestionado programa nuclear a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales.

Las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán para reactivar el acuerdo se han estancado. Irán sigue formando parte formalmente del acuerdo, pero ha reducido sus compromisos de cumplirlo debido a las sanciones que Estados Unidos ha vuelto a imponer a la república islámica.

"Permaneceré en Nueva York unos días más que el presidente (iraní) y mantendré más reuniones con varios ministros de Relaciones Exteriores. Centraremos nuestros esfuerzos en iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre el pacto nuclear", declaró Araqchi.

Añadió que se han intercambiado mensajes a través de Suiza y se ha emitido una "declaración general de disposición", pero advirtió de que "las actuales condiciones internacionales hacen que la reanudación de las conversaciones sea más complicada y difícil que antes".

Araqchi dijo que no se reunirá con el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken: "No creo que sea conveniente mantener un diálogo de este tipo. Hubo reuniones de este tipo antes, pero actualmente no hay terreno adecuado para ello. Todavía estamos muy lejos de mantener conversaciones directas".

Desde la renovación de las sanciones estadounidenses durante la administración Trump, Teherán se ha negado a negociar directamente con Washington y ha trabajado principalmente a través de intermediarios europeos o árabes.

Los líderes iraníes quieren ver un alivio de las sanciones estadounidenses, que han dañado significativamente su economía. No obstante, las relaciones de Irán con Occidente han empeorado desde que el grupo militante palestino Hamás, respaldado por Irán, atacó el sur de Israel el 7 de octubre, y desde que Teherán ha aumentado su apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania.

(Reporte de Redacción en Dubái; editado en español por Carlos Serrano)

