Irán, dispuesto a tomar las medidas necesarias para llegar a un acuerdo con EEUU: viceministro

DUBÁI, 24 feb (Reuters) -

Irán está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para llegar a un acuerdo con Estados Unidos, dijo el martes el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi, cuando ambos países se preparan para una nueva ronda de negociaciones.

Las conversaciones están previstas para el jueves en Ginebra, informó el lunes un alto funcionario estadounidense. Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunirán con una delegación de Teherán para las negociaciones.

Los dos países reanudaron las negociaciones a principios de este mes, mientras Estados Unidos refuerza su capacidad militar en Oriente Medio. Irán ha amenazado con atacar las bases estadounidenses en la región si es bombardeado.

"Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo lo antes posible. Haremos todo lo necesario para que esto suceda. Entraremos en la sala de negociaciones en Ginebra con total honestidad y buena fe", dijo Takht-Ravanchi en unos comentarios difundidos por la prensa estatal.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el martes que la primera opción del presidente estadounidense Donald Trump siempre fue la diplomacia, pero que estaba dispuesto a usar la fuerza letal si es necesario.

Un alto funcionario iraní dijo el domingo a Reuters que Teherán consideraría seriamente la posibilidad de enviar la mitad de su uranio más enriquecido al extranjero, diluir el resto y participar en la creación de un consorcio regional de enriquecimiento, una idea que se ha planteado periódicamente durante años de diplomacia.

Irán haría esto a cambio de que Estados Unidos reconociera su derecho al "enriquecimiento nuclear pacífico" en virtud de un acuerdo que también incluiría el levantamiento de las sanciones económicas, dijo el funcionario.

"Si hay un ataque o una agresión contra Irán, responderemos de acuerdo con nuestros planes de defensa (...) Un ataque de Estados Unidos contra Irán es una verdadera apuesta", añadió Takht-Ravanchi.

Las conversaciones indirectas entre ambas partes el año pasado no dieron lugar a ningún acuerdo, debido principalmente a las fricciones sobre la exigencia de Estados Unidos de que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio en su territorio, que Washington considera una vía hacia la bomba nuclear.

Irán siempre ha negado que busque ese tipo de armas. (Reportaje de Elwely Elwelly. Edición de Emelia Sithole-Matarise y Gareth Jones.)