Irán duda de que EEUU tome en serio las negociaciones, dice canciller

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, puso en duda este domingo la "seriedad" de Estados Unidos para continuar las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear porque hasta ahora no se ha anunciado ninguna fecha para nuevas conversaciones.

"La imposición de nuevas sanciones [contra Irán] y ciertas acciones militares generan dudas sobre la seriedad y la preparación de la otra parte para llevar a cabo negociaciones reales", declaró Araqchi.

También señaló que su país "evaluará el conjunto de señales y decidirá sobre la continuación de las negociaciones", durante una conferencia de prensa en Teherán en la que participó la AFP.