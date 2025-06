Irán e Israel intercambian nuevos ataques mientras Trump sopesa una posible intervención de EEUU

Por Steve Holland, Parisa Hafezi y Alexander Cornwell

WASHINGTON/DUBÁI/JERUSALÉN, 19 jun (Reuters) - Irán e Israel intercambiaron el jueves nuevos ataques aéreos mientras el presidente Donald Trump mantenía al mundo en vilo sobre si Estados Unidos se uniría al bombardeo israelí de las instalaciones nucleares y de misiles iraníes.

Una semana de ataques aéreos y con misiles por parte de Israel contra su principal rival ha acabado con la cúpula del mando militar iraní, ha dañado su capacidad nuclear y ha causado la muerte de cientos de personas, mientras que los ataques de represalia iraníes han matado a una veintena de civiles en Israel. El peor conflicto de la historia entre las dos potencias regionales ha suscitado el temor de que atraiga a las potencias mundiales y aseste otro golpe a Oriente Próximo, donde los efectos indirectos de la guerra de Gaza han socavado la estabilidad. En declaraciones a los periodistas fuera de la Casa Blanca el miércoles, Trump se negó a decir si había tomado alguna decisión sobre si unirse a la campaña aérea de Israel. "Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer", dijo. En declaraciones posteriores, Trump dijo que representantes iraníes querían venir a Washington para una reunión. "Es posible que lo hagamos", dijo, añadiendo que "es un poco tarde" para tales conversaciones. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, reprendió el anterior llamamiento de Trump para que Irán se rindiera en un discurso grabado que se emitió por televisión, su primera aparición desde el viernes.

"Cualquier intervención militar estadounidense irá acompañada sin duda de daños irreparables", dijo. "La nación iraní no se rendirá". Irán niega que busque armas nucleares y dice que su programa sólo tiene fines pacíficos. El Organismo Internacional de la Energía Atómica dijo la semana pasada que Teherán incumplía sus obligaciones de no proliferación por primera vez en 20 años. Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido tienen previsto mantener conversaciones nucleares con su homólogo iraní el viernes en Ginebra para instar a Irán a volver a la mesa de negociaciones, dijo a Reuters una fuente diplomática alemana. Pero mientras prosiguen los esfuerzos diplomáticos, algunos residentes de Teherán, ciudad de 10 millones de habitantes, atascaron el miércoles las autopistas de salida de la ciudad. Arezou, una residente de Teherán de 31 años, dijo a Reuters por teléfono que había llegado hasta la cercana localidad turística de Lavasan.

"La casa de mi amiga en Teherán fue atacada y su hermano resultó herido. Son civiles", dijo.

¿Por qué estamos pagando el precio de la decisión del régimen de perseguir un programa nuclear? Una fuente familiarizada con las discusiones internas dijo que Trump y su equipo estaban considerando opciones que incluían unirse a Israel en ataques contra instalaciones nucleares iraníes. Pero la perspectiva de un ataque estadounidense contra Irán ha expuesto divisiones en la coalición de partidarios que llevó a Trump al poder, con parte de su base instándole a no involucrar al país en una nueva guerra en Oriente Próximo. Altos cargos demócratas del Senado estadounidense instaron a Trump a priorizar la diplomacia y buscar un acuerdo vinculante para evitar que Irán consiga armas nucleares, al tiempo que expresaron su preocupación por el enfoque de su Gobierno. "Estamos alarmados por la incapacidad del Gobierno de Trump para dar respuestas a preguntas fundamentales. Por ley, el presidente debe consultar al Congreso y pedir autorización si está considerando llevar al país a la guerra", han señalado en un comunicado. "Le debe al Congreso y al pueblo estadounidense una estrategia para el compromiso de Estados Unidos en la región". ATAQUES CON DRONES El jueves por la mañana, el ejército israelí emitió una alerta de misiles y se escucharon explosiones en Tel Aviv y Jerusalén. El ejército israelí afirmó que varias zonas civiles, entre ellas un hospital, fueron alcanzadas por misiles iraníes. En Irán, la agencia de noticias ISNA informó de que una zona cercana a la planta de agua pesada de la central nuclear de Jondab había sido atacada por Israel. Anteriormente, se activaron las defensas aéreas en Teherán, que interceptaron drones en las afueras de la capital, según informó la agencia semioficial SNN. Las agencias de noticias iraníes también informaron de la detención de 18 «agentes enemigos» que estaban construyendo drones para ataques israelíes en la ciudad nororiental de Mashhad. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un vídeo difundido por su oficina el miércoles, afirmó que Israel estaba «avanzando paso a paso» hacia la eliminación de las amenazas que representan las instalaciones nucleares y el arsenal de misiles balísticos de Irán. «Estamos atacando las instalaciones nucleares, los misiles, los cuarteles generales, los símbolos del régimen», declaró Netanyahu. Israel, que no forma parte del Tratado internacional de No Proliferación, es el único país de Oriente Próximo que se cree que posee armas nucleares. Israel no lo niega ni lo confirma. Netanyahu también agradeció a Trump, «un gran amigo del Estado de Israel», por estar a su lado en el conflicto, y afirmó que ambos estaban en contacto continuo. Trump ha pasado de proponer un rápido fin diplomático a la guerra a sugerir que Estados Unidos podría unirse a ella. En publicaciones en las redes sociales el martes, reflexionó sobre la posibilidad de matar a Jamenei. El presidente ruso, Vladímir Putin, al ser preguntado por su reacción si Israel matara al líder supremo de Irán con la ayuda de Estados Unidos, dijo el jueves: «Ni siquiera quiero debatir esa posibilidad. No quiero». Putin afirmó que todas las partes deben buscar formas de poner fin a las hostilidades de manera que se garantice tanto el derecho de Irán a la energía nuclear pacífica como el derecho de Israel a la seguridad incondicional del Estado judío. Desde el viernes, Irán ha lanzado alrededor de 400 misiles contra Israel, unos 40 de los cuales han atravesado las defensas aéreas y han matado a 24 personas, todas ellas civiles, según las autoridades israelíes. Las salvas de misiles iraníes suponen la primera vez en décadas de guerra encubierta y conflicto por poder que un número significativo de proyectiles lanzados desde Irán han penetrado las defensas y han matado a israelíes en sus hogares. Irán ha informado de al menos 224 muertos en los ataques israelíes, en su mayoría civiles, pero no ha actualizado esa cifra desde hace días. La agencia de noticias activista iraní con sede en Estados Unidos HRANA afirmó que, hasta el 18 de junio, 639 personas habían muerto en los ataques israelíes y 1329 habían resultado heridas. Reuters no ha podido verificar de forma independiente esta información.

(Información de Reuters; escrito por Lincoln Feast; edición de Saad Sayeed; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)