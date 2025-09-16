Irán: EE.UU. emite nuevas sanciones contra una red iraní de venta de petróleo
Irán: EE.UU. emite nuevas sanciones contra una red iraní de venta de petróleo
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido este martes nuevas sanciones contra un entramado del que Irán se estaría sirviendo para sortear restricciones anteriores y poder recibir beneficios de la venta de su petróleo, que van redirigidos principalmente a las Fuerzas Armadas.
Dicha red está formada por una docena de empresas con sede en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, además de otra serie de "intermediarios financieros" procedentes de Irán y de los países ya anteriormente mencionados. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sostiene que estas empresas y personas señaladas "abusan del sistema financiero internacional y evaden sanciones blanqueando dinero a través de empresas fachada en el extranjero y criptomonedas", según el escrito del Departamento del Tesoro.
"Las entidades iraníes recurren a las redes bancarias paralelas para evadir las sanciones y mover millones a través del sistema financiero internacional", ha denunciado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
Otras noticias de Estados Unidos
- 1
Se amaban en pantalla, se odiaban afuera: la guerra secreta en Reto al destino que enemistó a Richard Gere y Debra Winger
- 2
Condenaron a perpetua a la madre y al padrastro de León Aquino, el bebé asesinado en Berazategui
- 3
Los diez mejores trabajos de Robert Redford como actor
- 4
La influencer del mundo narco que montó un falso atentado para culpar a la policía