Irán: EEUU evacúa de forma preventiva personal de una base clave en Qatar

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato por tratarse de planes sensibles, explicó que la decisión responde a criterios de precaución operativa, sin brindar detalles sobre si la evacuación es obligatoria o voluntaria, ni sobre la cantidad de militares o personal civil alcanzados. Tampoco precisó si la recomendación afecta a tropas en funciones o a contratistas, invocando razones de seguridad.

Desde Doha, el gobierno qatarí confirmó la medida y la vinculó al contexto regional. "Estas acciones se están llevando a cabo en respuesta a las actuales tensiones en la región", señaló la oficina de comunicación del Estado de Qatar en un mensaje publicado en X, al subrayar que la protección de ciudadanos, residentes e infraestructuras críticas constituye una prioridad nacional.

El Pentágono declinó comentar la evacuación, mientras que el Departamento de Estado no respondió de inmediato a consultas sobre eventuales alertas de seguridad para diplomáticos o civiles estadounidenses en Qatar. En junio, la embajada en Doha había emitido una breve recomendación de resguardo en el lugar para ciudadanos estadounidenses, aunque sin ordenar evacuaciones ni aconsejar abandonar el país.

La base de Al Udeid, que alberga a miles de efectivos estadounidenses y es un centro neurálgico del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) para operaciones en Medio Oriente, fue atacada por Irán en junio, en represalia por bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.

En las últimas horas, Ali Shamkhani, asesor del líder supremo Ali Khamenei, recordó públicamente ese episodio. En un mensaje en X, señaló que el presidente estadounidense Donald Trump, que "habla reiteradamente de una agresión inútil contra las instalaciones nucleares iraníes", debería también mencionar "la destrucción de la base estadounidense de Al Udeid por misiles iraníes".

"Eso ayudaría a comprender la voluntad y la capacidad de Irán para responder a cualquier agresión", agregó Shamkhani, en una advertencia directa en un momento de creciente fricción.

La recomendación de evacuación coincide con la continuidad de protestas antigubernamentales en Irán y con declaraciones de Trump en las que aseguró estar dispuesto a ordenar operaciones militares si Teherán continúa con la represión.

En paralelo, funcionarios iraníes y qataríes mantuvieron contactos diplomáticos. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, dialogó telefónicamente con el primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, quien reafirmó el respaldo de Doha a los esfuerzos de desescalada y a soluciones pacíficas para preservar la estabilidad regional.

El ataque iraní contra Al Udeid en junio generó una tensión inusual entre Qatar e Irán, vecinos marítimos, ya que las autoridades qataríes aseguraron entonces haber sido tomadas por sorpresa. Aunque no hubo víctimas estadounidenses ni qataríes, un oficial local confirmó que uno de los 19 misiles lanzados por Irán impactó en la base, si bien Trump sostuvo en ese momento que "los daños fueron mínimos". (ANSA).