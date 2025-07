Irán: EE.UU. insiste ante el “Cuarteto” en “que Irán no desarrolle armas nucleares” y en un “acuerdo duradero” con Rusia

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha reunido este lunes con los ministros de Exteriores del llamado 'Cuarteto transatlántico' --que completan Francia, Alemania y Reino Unido-- insistiendo en la "garantía de que Irán no desarrolle ni obtenga armas nucleares" y en un "acuerdo duradero" con Rusia para lograr el fin de la guerra en Ucrania. La conversación ha versado, por una parte, "sobre el fomento de la estabilidad en Oriente Próximo y la garantía de que Irán no desarrolle ni obtenga armas nucleares", según ha declarado la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado difundido a través de la web oficial de la cartera. En lo referido a la guerra de Ucrania, "sigue siendo una prioridad del presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump poner fin a la guerra mediante un acuerdo negociado duradero", ha subrayado Rubio a los jefes de las diplomacias francesa, Jean-Noël Barrot; alemana, Johann Wadephul, y británica, David Lammy. A este respecto, Barrot ha acogido "con satisfacción las decisiones del presidente de Estados Unidos", según ha publicado en la red social X, aludiendo a la advertencia de Trump según la cual impondrá a Rusia "aranceles secundarios" del 100% --específicamente dirigidos contra los socios comerciales de Moscú-- en un plazo de 50 días si para entonces no alcanza un acuerdo con Ucrania para el inicio de un alto el fuego y un proceso de paz para poner fin a la guerra. Por el momento, ninguno de los ministros europeos involucrados --o sus carteras-- han realizado comunicación alguna sobre las conversaciones mantenidas en la reunión entre las cuatro potencias.