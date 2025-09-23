Irán: EE.UU. limita la circulación de la delegación iraní presente en Nueva York para la Asamblea General de la ONU

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades estadounidenses han anunciado este lunes que han restringido la circulación y el acceso a "tiendas de lujo" a la delegación iraní presente esta semana en Nueva York con motivo de la 80 Asamblea General de Naciones Unidas, una medida que ha justificado en "apoyo al pueblo" del país centroasiático y para evitar que sus autoridades "utilicen" la cumbre "para promover su agenda terrorista".

"Estados Unidos tomó medidas esta semana para ejercer la máxima presión sobre el régimen iraní, restringiendo la circulación de su delegación ante la Asamblea General de la ONU y el acceso a tiendas mayoristas y artículos de lujo. No permitiremos que el régimen iraní permita que sus élites clericales se descontrolen en Nueva York mientras el pueblo iraní sufre pobreza, infraestructuras deterioradas y una grave escasez de agua y electricidad", ha asegurado el Departamento de Estado en un comunicado.

La cartera diplomática ha anunciado en la misma nota la imposición de limitaciones a la circulación de los representantes de Teherán, que incluye al ministro de Exteriores de este país, Abbas Araqchi, de modo que éstos solo podrán acceder "a las zonas estrictamente necesarias para el tránsito hacia y desde la sede de la ONU y para llevar a cabo sus actividades oficiales".

"La seguridad de los estadounidenses siempre es nuestra prioridad, y Estados Unidos no permitirá que el régimen iraní utilice la Asamblea General de la ONU como excusa para viajar libremente por Nueva York y promover su agenda terrorista", ha agregado en su escrito su portavoz adjunto, Tommy Pigott.

El Departamento dirigido por Marco Rubio ha manifestado que, con este gesto, "enviamos un mensaje claro: cuando Estados Unidos dice que apoya al pueblo iraní, lo dice en serio".

"Las acciones de hoy reafirman el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar al pueblo iraní en su búsqueda de la rendición de cuentas por el régimen y de una vida mejor", ha concluido.