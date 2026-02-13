Irán: EEUU presiona y envía el portaaviones más grande del mundo

Por Laurence Figá-Talamanca (ANSA) - ROMA, 13 FEB - El presidente estadounidense, Donald Trump, enviará un segundo portaaviones a Medio Oriente para aumentar la presión sobre Irán, que ya se enfrenta a consecuencias "traumáticas" si fracasan las negociaciones sobre su programa nuclear. " "Creo que las conversaciones con Irán serán un éxito. De lo contrario, será un mal día" para Teherán, reiteró Trump.

Según el diario The New York Times, el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, ya recibió órdenes de zarpar del mar Caribe para unirse al USS Abraham Lincoln —que lleva más de dos semanas en la región— y estar listo en caso de que Washington decida tomar medidas.

"Cualquier intento contra Irán recibirá una respuesta contundente, decisiva y proporcionada", amenazó, por su lado, Ali Shamkhani, representante del Líder Supremo Ali Khamenei en el Consejo de Defensa Nacional, al régimen de los ayatolás.

El alto cargo militar y exministro de Defensa también describió la capacidad militar de la República Islámica como "elevada" y advirtió que cualquier error de cálculo por parte de otras partes tendría consecuencias "muy graves".

Aunque Trump se dio "hasta un mes" para negociar, las conversaciones aún parecen ser una batalla cuesta arriba, con la primera ronda la semana pasada en Omán y la segunda aún sin programar.

Las posturas siguen distantes: Teherán, si bien está abierto a limitar el enriquecimiento de uranio necesario para fabricar una bomba nuclear, reiteró que su programa de misiles se encuentra dentro de sus límites y "no es objeto de negociación".

Mientras, Estados Unidos desea abordar ambos temas —nuclear y de misiles—, así como poner fin al apoyo iraní a sus aliados en la región, desde Hezbolá hasta los hutíes, algo que Israel también promueve.

Se trata de un momento crucial, declaró el director general del OIEA, Rafael Grossi, en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El Organismo Internacional de Energía Atómica busca su propio acuerdo con Irán sobre inspecciones nucleares, después de que Teherán le negara el acceso a los sitios bombardeados por Estados Unidos en la Guerra de los Doce Días el pasado junio.

"Todo el panorama nuclear de Irán cambió drásticamente, quizá no en términos de capacidades, sino en cuanto a su infraestructura física, que prácticamente desapareció o está gravemente dañada", explicó Grossi.

Un acuerdo es "posible", aunque "extremadamente difícil", declaró, y reveló que los inspectores habían regresado a Irán, pero tenían acceso a prácticamente todo "excepto a lo que había sido atacado".

Reza Pahlavi, hijo del último Sha que vive exiliado en Estados Unidos, también habló en Múnich.

De hecho, recuperó protagonismo tras las últimas protestas contra el gobierno iraní que fueron duramente reprimidas.

Desde el escenario, instó al presidente estadounidense: "Trump sabe que la gente clama por ayuda. Hablé con presos políticos, con la gente; la gente está luchando y muriendo en las calles. Y piden al mundo que intervenga".

"Se necesitan intervenciones humanitarias, las necesitamos", fue su llamado.

También en la red social X, Pahlavi instó a sus "valientes compatriotas en Irán" a alzar la voz una vez más contra el régimen, coreando consignas desde las ventanas de sus casas y desde los tejados "las tardes del 14 y 15 de febrero a las 20:00", mientras que los iraníes en el extranjero saldrán a las calles el sábado en Múnich, Toronto y Los Ángeles.

"Con sus manifestaciones para honrar la memoria de nuestros héroes caídos, sus cánticos nocturnos y sus valientes mensajes demostraron que la República Islámica no logró doblegar su voluntad de reconquistar Irán", los animó.

"Ni siquiera mediante la brutalidad y el asesinato", completó. (ANSA).