Irán: EEUU refuerza poder militar frente a Irán y crecen temores de nuevo ataque

Datos de seguimiento marítimo y reportes de medios internacionales indican que el destructor lanzamisiles USS Delbert D. Black fue detectado navegando hacia la región tras operar previamente en aguas europeas, como parte del refuerzo naval estadounidense ante el aumento de tensiones con Teherán.

El despliegue se suma a la presencia del grupo de combate del portaaviones USS Abraham Lincoln, cuya llegada a Medio Oriente fue confirmada recientemente por autoridades militares estadounidenses como parte de una estrategia destinada a reforzar la seguridad regional.

Según reportes periodísticos y análisis de defensa, el grupo incluye el portaaviones y varios destructores equipados con misiles guiados, además de aeronaves de combate y sistemas de defensa aérea.

Fuentes abiertas y estimaciones de analistas indican que Estados Unidos mantiene actualmente al menos una decena de buques de guerra en la región, en el marco del mayor despliegue militar desde los ataques contra instalaciones nucleares iraníes en 2025.

El despliegue incluye también el traslado de aviones de combate, sistemas antimisiles y miles de efectivos adicionales, en una estrategia que busca disuadir acciones iraníes y reforzar la protección de aliados regionales.

El refuerzo militar se produce en un escenario de fuerte deterioro de las relaciones bilaterales, marcado por la represión de protestas internas en Irán y advertencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre posibles acciones militares si Teherán avanza en su programa nuclear o en nuevas ejecuciones masivas.

Además, Estados Unidos anunció ejercicios militares aéreos en Medio Oriente, destinados a demostrar capacidad de respuesta rápida y proyección de poder en la región.

Analistas advierten que el aumento del despliegue podría responder tanto a una estrategia de disuasión como a la preparación de escenarios operativos más agresivos, aunque la Casa Blanca no confirmó decisiones sobre acciones militares directas.

El refuerzo militar estadounidense ocurre en paralelo a la inestabilidad interna iraní y a temores internacionales de una nueva escalada militar en Medio Oriente.

En las últimas semanas, el presidente Donald Trump endureció su retórica contra Irán, advirtiendo que Teherán debe aceptar negociar sobre su programa nuclear o enfrentará una respuesta militar más severa que en episodios previos. Trump señaló que "el tiempo se está acabando" y que Estados Unidos mantiene desplegadas fuerzas navales en la región para respaldar esa presión.

Además, el mandatario afirmó que una "armada masiva" estadounidense se dirige hacia la región y sostuvo que Washington está preparado para usar la fuerza si Irán rechaza un acuerdo que limite el desarrollo de armas nucleares. Las advertencias se producen en un contexto de creciente tensión por el programa nuclear iraní y la represión de protestas internas en el país. (ANSA).