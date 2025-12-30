Irán.- EEUU sanciona a diez individuos y entidades, entre ellas una empresa venezolana de compraventa de drones iraníes

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - La Administración Trump ha impuesto un nuevo paquete de sanciones contra diez individuos y entidades, incluyendo una empresa vinculada a la compraventa de drones de combate de diseño iraní a Venezuela, en el marco de las tensiones con Caracas por sus operaciones militares contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha incluido en su lista a la Empresa Aeronáutica Nacional (EANSA), con sede en Venezuela y que se encarga de supervisar el ensamblaje de drones de tipo Qods Mohajer-6, además de "negociar directamente" la venta de estos aparatos a Caracas con la empresa iraní Qods Aeronautics Industries (QAI). Asimismo, la Administración Trump también ha sancionado al principal responsable de EANSA, José Jesús Urdaneta González, residente en Venezuela, y quien "ha coordinado con miembros y representantes de las Fuerzas Armadas venezolanas e iraníes la producción de drones en Venezuela". Entre los sancionados también se encuentran, según ha detallado en un comunicado el Departamento del Tesoro estadounidense, tres personas residentes en Irán acusadas de adquirir productos químicos utilizados para fabricar misiles balísticos para el programa iraní. De igual forma, la OFAC ha incluido en la lista a dos entidades y tres individuos con sede en Irán por su conexión con una sociedad holding ya sancionada por Estados Unidos que agrupa a diversas empresas que operan en el sector de los sistemas de alta tecnología que benefician a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, ha indicado que con estas sanciones Washington "responsabiliza" tanto a Irán como a Venezuela por su campaña "agresiva e imprudente" de proliferación de armas letales. Por su parte, el viceportavoz del Departamento de Estado estadounidense, Thomas Pigott, ha señalado que estas medidas tienen como objetivo "limitar el programa de misiles balísticos" de Teherán, "contrarrestar el desarrollo por parte de Irán de otras capacidades de armas asimétricas y convencionales", así como negar a Irán la obtención de un arma nuclear. "El continuo suministro de armas convencionales por parte de Irán a Caracas constituye una amenaza a los intereses de Estados Unidos en nuestra región", ha expresado, agregando que Washington no "dudará en exigir cuentas a cualquiera que apoye las actividades de proliferación de Teherán".