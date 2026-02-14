Irán: EEUU se prepara para posibles operaciones prolongadas contra Irán

La revelación de los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza delicada de la planificación, aumenta la importancia de la diplomacia en curso entre Estados Unidos e Irán.

Dos rondas de negociaciones diplomáticas se llevarán a cabo en Ginebra el martes, una sobre Ucrania y otra sobre Irán, según informó la agencia de noticias británica, citando a una fuente familiarizada con el asunto.

Una delegación estadounidense, compuesta por los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunirá con los iraníes el martes por la mañana, según la fuente. También estarán presentes representantes de Omán, país que media en los contactos entre Estados Unidos e Irán. Luego, por la tarde, Witkoff y Kushner participarán en conversaciones trilaterales con representantes de Rusia y Ucrania.

Según se supo, el presidente estadounidense, Donald Trump, enviará un segundo portaaviones a Medio Oriente para aumentar la presión sobre Irán, que ya se enfrenta a consecuencias "traumáticas" si fracasan las negociaciones sobre su programa nuclear".

"Creo que las conversaciones con Irán serán un éxito. De lo contrario, será un mal día" para Teherán", reiteró Trump.

Según el diario The New York Times, el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, ya recibió órdenes de zarpar del mar Caribe para unirse al USS Abraham Lincoln —que lleva más de dos semanas en la región— y estar listo en caso de que Washington decida tomar medidas.

"Cualquier intento contra Irán recibirá una respuesta contundente, decisiva y proporcionada", amenazó, por su lado, Ali Shamkhani, representante del Líder Supremo Ali Khamenei en el Consejo de Defensa Nacional, al régimen de los ayatolás.

El alto cargo militar y exministro de Defensa también describió la capacidad militar de la República Islámica como "elevada" y advirtió que cualquier error de cálculo por parte de otras partes tendría consecuencias "muy graves". Aunque Trump se dio "hasta un mes" para negociar, las conversaciones aún parecen ser una batalla cuesta arriba, con la primera ronda la semana pasada en Omán y la segunda aún sin programar.

Las posturas siguen distantes: Teherán, si bien está abierto a limitar el enriquecimiento de uranio necesario para fabricar una bomba nuclear, reiteró que su programa de misiles se encuentra dentro de sus límites y "no es objeto de negociación".

Mientras, Estados Unidos desea abordar ambos temas —nuclear y de misiles—, así como poner fin al apoyo iraní a sus aliados en la región, desde Hezbolá hasta los hutíes, algo que Israel también promueve.

Se trata de un momento crucial, declaró el director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, en la Conferencia de Seguridad de Múnich. El Organismo Internacional de Energía Atómica busca su propio acuerdo con Irán sobre inspecciones nucleares, después de que Teherán le negara el acceso a los sitios bombardeados por Estados Unidos en la Guerra de los Doce Días el pasado junio. (ANSA).