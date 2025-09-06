Irán ejecuta a hombre implicado en revuelta de 2022 por los derechos de las mujeres

6 sep (Reuters) - Irán ejecutó el sábado a un hombre acusado de matar a un agente de seguridad durante los disturbios desencadenados por la muerte en 2022 de Mahsa Amini, informó el sitio web del poder judicial Mizan.

Mizan afirmó que Mehran Bahramian se encontraba entre los atacantes de un vehículo de las fuerzas de seguridad en la zona de Semirom, en la provincia de Isfahán, que provocó la muerte a tiros del agente Mohsen Rezai en diciembre de 2022. Varias personas más resultaron heridas, añadió.

La ejecución del sábado eleva al menos a 10 el número de personas ahorcadas por las protestas que estallaron a mediados de septiembre de 2022, después de que Amini, de 22 años, muriera bajo custodia de la policía de la moralidad iraní por una supuesta violación de la ley del hiyab. Su deceso desencadenó manifestaciones en todo el país.

Según grupos de derechos humanos, el hermano de Bahramian, Fazel, también fue condenado a muerte por los mismos cargos. El hermano de ambos, Morad Bahramian, murió a manos de las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2022.

Amnistía Internacional afirma que las confesiones obtenidas mediante palizas, reclusión prolongada en régimen de aislamiento y amenazas a los detenidos y sus familias se utilizan habitualmente como prueba ante los tribunales. (Redacción de Dubái. Editado en español por Javier Leira)