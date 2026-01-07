Irán ejecuta a un hombre acusado de espiar para Israel

Irán ejecutó este miércoles a un hombre condenado por espiar para Israel, informó la prensa estatal, en momentos en que la República Islámica vive una serie de protestas y las tensiones siguen altas entre Teherán y las autoridades israelíes.

"La pena de muerte contra Ali Ardestani por espionaje para el Mosad, el servicio de inteligencia y seguridad israelí, se aplicó esta mañana (miércoles)", anunció la agencia Mizan, órgano de comunicación del poder judicial iraní, sin precisar la fecha de su detención o de su juicio.

El 28 de diciembre comenzaron en Teherán manifestaciones contra la hiperinflación y la crisis económica. Estas concentraciones, inicialmente contra el alto costo de la vida, se han convertido en un movimiento de protesta ahora político que se ha extendido al resto del país.

Son las movilizaciones más graves desde las de 2022-2023 por la muerte de una mujer detenida por violar los códigos de vestimenta femenina.

Medios iraníes han reportado en los últimos días las detenciones de varias personas presentadas como pertenecientes al Mosad.

El Poder Judicial no ha establecido, sin embargo, ningún vínculo entre esta ejecución y las protestas en curso.

Irán, que no reconoce a Israel, lo acusa desde hace tiempo de llevar a cabo operaciones de sabotaje contra sus instalaciones nucleares y de asesinar a sus científicos.

El Mosad hizo recientemente un llamado público a los manifestantes iraníes a intensificar su movilización, afirmando estar presente con ellos "sobre el terreno".