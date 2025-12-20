Irán ejecuta a un hombre acusado de espiar para Israel

Irán ejecutó a un hombre condenado por espiar para Israel, enemigo acérrimo de la República Islámica, anunció este sábado el órgano de prensa del poder judicial.

"La pena de muerte para Aghil Keshavarz, declarado culpable de espionaje a favor del régimen sionista, de comunicación y cooperación con el régimen, y de tomar fotos de instalaciones militares y de seguridad, se ejecutó tras ser confirmada por el Tribunal Supremo y tras concluir los procedimientos legales", indicó la agencia Mizan.

El hombre, presentado como un "agente del Mosad", el servicio de inteligencia exterior israelí, fue detenido en "abril-mayo de 2025" en el noroeste de Irán, precisó el medio.

La muerte de Aghil Keshavarz es la última de una serie de ejecuciones desde la guerra que enfrentó a ambos países en junio.

La República Islámica, que suele aplicar la pena máxima mediante ahorcamiento, es el segundo país del mundo con más ejecuciones después de China, según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.