Irán ejecuta a una mujer por matar a su hijastra de cuatro años

Irán ejecutó este sábado en el noroeste del país a una mujer condenada por matar a su hijastra de cuatro años, informó el poder judicial.

La niña, identificada como Ava, murió en diciembre de 2023 tras sufrir lesiones cerebrales causadas por las heridas infligidas por la mujer, aseguró en su momento Mizan Online, medio del órgano judicial.

Tras un juicio, la mujer fue condenada en marzo de 2024 bajo la ley del talión, conocida como "qisas" y que estipula que un asesinato debe "pagarse" con la pérdida de otra vida, a menos que la familia de la víctima perdone o acepte una compensación.

Naser Atabati, presidente del Tribunal Supremo de la provincia de Azerbaiyán Occidental, donde se cometió el crimen, dijo que la ejecución se llevó a cabo en la madrugada del sábado.

Añadió que la madre de Ava "había exigido firmemente" la aplicación de la ley de retribución.

Las autoridades no revelaron el nombre de la mujer ejecutada.

Irán, que mantiene la pena de muerte para delitos como asesinato y violación, suele llevar a cabo las ejecuciones por ahorcamiento al amanecer.

Irán es el segundo país del mundo que más utiliza la pena capital, después de China, según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.