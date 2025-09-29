Irán ejecuta por ahorcamiento a "uno de los espías más importantes de Israel" en el país

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este lunes por ahorcamiento a un hombre condenado por llevar a cabo labores de espionaje en favor del Mossad, el servicio de Inteligencia israelí, llegando a describirle como "uno de los espías más importantes de Israel en Irán".

El hombre, identificado como Bahman Chubiasl, ha sido ejecutado tras ser condenado por mantener "una cooperación extensa y consciente" con el Mossad, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mizan, vinculada al aparato judicial iraní. Así, ha resaltado que el ajusticiamiento fue llevado a cabo tras el rechazo a las apelaciones y tras concluir los procedimientos legales.

Según estas informaciones, el hombre trabajó en "proyectos de telecomunicaciones sensibles" a partir de su labor en una compañía no identificada, al tiempo que mantuvo contactos con agentes del Mossad en varios países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos (EAU), Armenia, India, Tailandia, Vietnam, Irlanda y Bulgaria.

Las autoridades iraníes consideran probado que Chubiasl recibió cursos por parte del Mossad para "mejorar sus capacidades personales y provisionales", al tiempo que resaltan que el propio sentenciado confirmó que Israel buscaba hacerse con "información de instituciones gubernamentales" iraníes y "penetrar en los centros de datos" en el país centroasiático.

Las autoridades de Irán han ejecutado a varias personas acusadas de mantener lazos con el Mossad o trabajar para los servicios de Inteligencia de Israel durante los últimos meses, ajusticiamientos acelerados tras el conflicto desatado en junio por la ofensiva militar lanzada por Israel contra el país centroasiático.