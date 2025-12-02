Irán.- Ejecutado en público en Irán un hombre por el asesinato de su esposa en 2020

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este martes en público en la ciudad de Semnan (norte) a un hombre condenado por el asesinato de su esposa en 2020, después de que la sentencia a pena capital haya sido ratificada por el Tribunal Supremo.

El hombre fue declarado culpable de asesinato después de asfixiar a su esposa e intentar hacer pasar su muerte por natural, según ha informado el portal iraní de noticias Mizan Online, que ha apuntado que las investigaciones y análisis forenses permitieron determinar la causa del fallecimiento de la mujer.

"Tras finalizarse las investigaciones, la recopilación de pruebas documentales y revisar extensamente el caso, un tribunal de Semnan declaró al acusado culpable y emitió una sentencia retributoria", ha explicado el jefe del aparato judicial provincial, Ualmuslimin Akbari, en referencia a la pena de muerte.

Irán, que lleva a cabo las ejecuciones por ahorcamiento —normalmente en prisiones, aunque en ocasiones lo hace en público—, es el segundo país que más aplica la pena capital del mundo, por detrás de China, según datos de diversas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional.