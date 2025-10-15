Irán: Ejecutados en Irán tres hombres condenados por pertenencia a una banda dedicada al robo a mano armada

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a tres hombres condenados por robo a mano armada principalmente en la capital, Teherán, y a los que acusaban de formar parte de una banda criminal, después de que fueran sentenciados a muerte por "guerra contra Dios" y de que sus penas fueran ratificadas por el Tribunal Supremo.

Los ejecutados, identificados como Amir Reza Qobadi, Mayid Hatami y Sayad Hatami, eran sospechosos de participar en la 'Banda del terror', responsable de numerosos robos a mano armada en Teherán y otras ciudades, según ha informado el portal iraní de noticias Mizan, vinculado al aparato judicial del país centroasiático.

Las autoridades han señalado que estas tres personas estuvieron detrás de entre 16 y 19 robos por la fuerza en 2024 antes de su detención en tres ciudades del país, tras lo que fueron procesados y condenados antes de su ahorcamiento durante la jornada de este miércoles, una vez ratificadas las sentencias.