Irán ejecutó al menos a 1.500 personas en 2025, según ONG

Irán ejecutó al menos a 1.500 personas el año pasado, afirmó el jueves la oenegé con sede en Noruega Iran Human Rights (IHR), que denunció un uso de la pena capital "sin precedentes" en este país en 35 años.

"Es muy alarmante", afirmó el director de la entidad, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien subrayó que es un balance provisional.

"No hay precedentes en los últimos 35 años. Desde que Iran Human Rights existe, nunca hemos tenido estas cifras", agregó.

El año pasado, la República Islámica ejecutó al menos a 975 personas, según IHR y la organización francesa Juntos contra la Pena de Muerte.

Aunque IHR todavía no ha cerrado su balance final para 2025, por ahora ha verificado al menos 1.500 ejecuciones, de las que más de 700 están vinculadas a crímenes relacionados con drogas.

Amiry-Moghaddam afirmó que el número de ejecuciones se disparó desde las protestas que estallaron en septiembre de 2022 por el deceso de Mahsa Amini, una mujer kurda-iraní que murió mientras estaba detenida por una supuesta infracción del código de vestimenta del país.

Ese año, las ejecuciones superaron las 500. En 2023 ya se elevaron a 800 y en 2024 rozaron el millar.

El país está ahora inmerso en el inicio de nuevas protestas, alimentadas por el descontento ante el estancamiento económico del país.

El jueves hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la ciudad de Lordegan, en el suroeste de Irán, afirmó la agencia de noticias Fars. Las autoridades también reportaron la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad en la provincia de Lorestán, en el oeste.

"El objetivo de estas ejecuciones ha sido evitar nuevas protestas. Pero, como se puede ver, en estos días no lo han conseguido", afirmó Amiry-Moghaddam.