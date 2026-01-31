Irán: El arte clandestino de jóvenes iraníes para resistir al régimen

Sus experiencias reales inspiraron a dos directores iraníes, pero con una larga trayectoria radicados en Estados Unidos, Hossein Keshavarz y su esposa Maryam Ataei, a realizar "La casa del amigo está aquí", filmada clandestinamente en Teherán el verano pasado.

La película ganó recientemente el Premio Especial del Jurado de Drama de Estados Unidos en el Festival de Cine de Sundance, que se entregó a todo el elenco. Un éxito que las protagonistas, Mahshad Bahra y Hana Mana, no pudieron presenciar en persona porque se les denegaron las visas para ingresar a Estados Unidos.

"La película está basada en muchísimas historias reales", explicó Maryam Ataei en la sesión de preguntas y respuestas tras la proyección oficial. "Cada vez que vamos a Irán y conocemos a estas personas, nos damos cuenta de lo extraordinarias que son.

Es maravilloso estar con ellas, y queríamos hacer una película que lo mostrara. También queríamos destacar cómo la resistencia en Irán forma parte de la vida cotidiana", añadió.

Para Kershavarz, quien no pudo contener la emoción al responder a las preguntas del público, "existe una forma de resistencia cotidiana en Irán". "Las protestas de los jóvenes que vemos son de base. Nos entristece lo que está sucediendo, pero esperamos poder, de alguna manera, arrojar luz sobre estas personas extraordinarias. Creo que la resistencia no empezó con las protestas de hace dos o tres semanas, y que continuará, porque la gente quiere vivir una vida abierta y libre", sostuvo.

La historia se centra en dos jóvenes compañeras de piso y mejores amigas: la reflexiva Pari (Mahshad Bahram), que combina su trabajo diario como galerista con su labor como escritora de teatro underground, y la brillante y extrovertida Hanna (Hana Mana), dependienta en una gran tienda de ropa y bailarina, que espera un visado para mudarse a Francia.

Sus días están llenos de charlas, confidencias y salidas, pero también de tiempo dedicado, siempre que es posible, a su arte, que crean con valentía con un círculo de amigos a pesar de no tener permiso de las autoridades. Las dos cineastas muestran el deseo del grupo de vivir y crear; la violencia, las prohibiciones y la censura del régimen quedan relegadas a un segundo plano durante mucho tiempo, hasta que una ausencia y un arresto los hacen cada vez más peligrosos y presentes.

"Debido a la censura en Irán, arrestan a la gente por las razones más absurdas, pero hemos recopilado muchísimas historias de quienes reaccionan ayudándose mutuamente. Ahora, durante las protestas, muchísima gente está siendo asesinada", añade Kershavarz.

La policía a veces intenta golpear incluso a los manifestantes que son llevados al hospital, pero hemos escuchado, por ejemplo, historias de médicos que intentan protegerlos. Durante las protestas de las últimas semanas, un bailarín que participó en "La Casa del Amigo está aquí" también resultó herido: "Le dieron en la cara con una pistola de perdigones, pero se recuperó. Otras personas que conocíamos murieron. Con la película, queremos homenajearlos y dejar un momento de esperanza, para arrojar algo de luz sobre lo que está sucediendo", contó Kershavarz.

También hubo riesgos durante el rodaje, que los dos cineastas realizaron en Irán el verano pasado: "No teníamos permisos para rodar... nos despertábamos cada mañana y nos abrazábamos, porque, a veces, era una experiencia realmente aterradora", enfatiza Maryam Ataei.

"Pero siempre estábamos felices de estar vivos y poder volver al set. Casi nos arrestan un par de veces; fue muy estresante, pero también muy alegre, porque estábamos rodando esta película con nuestros amigos. Fue una experiencia increíble... Lo más importante fue saber en quién confiar", señaló.

Sin embargo, "cuando eliges esta vida, sabes que tienes que aceptar lo que pueda pasar", observa el director. "Tengo la intención y la esperanza de poder regresar a Irán", afirmó.

(ANSA).