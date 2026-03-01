Irán: "El asesinato de Jamenei no quedará sin respuesta"

"La muerte del líder Ali Khemenei durante los ataques estadounidenses e israelíes fue un episodio amargo. Quemaron y apuñalaron los corazones de los iraníes, pero esto no quedará sin respuesta, y sus propios corazones serán apuñalados. Este fue el camino equivocado que tomaron Estados Unidos e Israel, y nunca lograrán sus objetivos", declaró Ali Larijani a la televisión estatal esta mañana.

"Hoy estamos completamente preparados, y las fuerzas armadas iraníes actuarán con mayor fuerza que antes", advirtió.

Alireza Arafi fue designado uno de los triunviros del Consejo de Gobierno Provisional que liderará la transición a la espera del nombramiento de un nuevo Líder Supremo tras el asesinato de Alí Jamenei, informaron los medios estatales iraníes.

"El Consejo para el Discernimiento de la Conveniencia ha elegido al ayatolá Alireza Arafi como miembro del consejo de gobierno interino", declaró el portavoz del consejo de gobierno, Mohsen Dehnavi, en una publicación en X.

El consejo interino, que también incluirá al presidente y al jefe del poder judicial, gobernará el país hasta que la Asamblea de Expertos "elija un líder permanente lo antes posible".

Esta mañana, el presidente del Consejo de Seguridad, Ali Larijani, anunció el inicio de la transición de poder y habló sobre la creación del Comité.

Irán declaró hoy un período de luto de 40 días y siete días festivos tras el fallecimiento, a los 86 años, del Líder Supremo de la República Islámica, Alí Jamenei, en el poder desde 1989.

"Con el martirio del Líder Supremo, su camino y su misión no se perderán ni se olvidarán, sino que se llevarán adelante con mayor vigor y celo", declaró un presentador de la televisión estatal.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó hoy que se continuará "con el recorrido trazado por Jamenei".

"Seguiremos el camino trazado por el líder. Estamos preparados para este momento y listos para afrontar cualquier escenario", declaró (ANSA).