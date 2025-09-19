Irán: El Consejo de Seguridad de la ONU vota a favor de reactivar las sanciones contra Irán

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha votado a favor de reactivar las sanciones contra Irán retiradas tras el histórico acuerdo nuclear de 2015, un proceso conocido como 'snapback' e impulsado por Francia, Alemania y Reino Unido.

El texto aprobado este viernes por el Consejo de Seguridad, que buscaba mantener el alivio de las sanciones contra Teherán, no ha obtenido los nueve votos necesarios y solo han votado a favor de la medida cuatro países: Argelia, Pakistán, Rusia y China.

Los gobiernos de la 'troika europea', también conocido como E3, han defendido que Teherán ha incumplido sus compromisos en virtud histórico acuerdo nuclear de 2015, que las autoridades iraníes dan por nulo ante la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018 durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

El embajador de Francia ante la ONU, Jerome Bonnafont, ha asegurado durante su turno de palabra ante el Consejo que "Irán ha optado por dejar de cumplir con sus compromisos" en virtud del acuerdo" y ha "intensificado su programa nuclear". "Es evidente que la escalada continúa", ha resaltado.

Por su parte, la representante de Estados Unidos ante el organismo, Dorothy Shea, ha afirmado que el voto a favor de reactivar las sanciones "no impide" llevar a cabo negociaciones diplomáticas "pese a cualquier declaración que diga lo contrario".

En este sentido, ha señalado que las sanciones "no son arbitrarias", sino que tienen un alcance limitado y están diseñadas para "abordar la amenaza que representa" el programa nuclear iraní. Shea también ha recordado que el restablecimiento no impide que se rescindan nuevamente a través de la diplomacia.

APLAUDE LA MEDIDA

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha aplaudido la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU y ha asegurado que "el programa nuclear de Irán no tiene una finalidad pacífica". "El objetivo de la comunidad internacional debe seguir siendo el mismo: impedir que Irán adquiera capacidades nucleares", ha argüido.

Irán, cuyo Parlamento aprobó suspender la cooperación con el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) --asunto que dejó en manos del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní--, acusó al director general del organismo, Rafael Grossi, de "oscurecer la verdad" sobre el programa nuclear iraní con un "informe sesgado" que fue "instrumentalizado" por el E3 para reactivar las sanciones.

Dicho informe fue utilizado para preparar la resolución aprobada el 12 de junio por la Junta de Gobernadores del OIEA, que sostuvo que Irán estaba violando sus obligaciones por primera vez en dos décadas.

Israel lanzó apenas un día después una ofensiva contra Teherán a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes.