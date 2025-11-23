Irán.- El Gobierno iraní alerta de posibles ataques contra el líder supremo para desestabilizar el país

MADRID, 23 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Jatib, ha alertado de que los enemigos de la República Islámica están preparando ataques contra el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, con el objetivo de desestabilizar el país.

Jatib ha destacado que Jamenei es "el pilar y el eje" de la República Islámica. "Por eso el enemigo intenta atacar a los dirigentes, a veces con intentos de asesinato y a veces mediante acciones hostiles desde dentro del país incluso en estos momentos", ha afirmado el ministro en declaraciones recogidas por la televisión pública iraní IRIB.

Según Jatib, los rivales de Irán han renunciado a "derrocar y desintegrar" a la República Islámica y optan ahora por la "contención" y por debilitarla desde dentro con desinformación, ataques informáticos y fomento de las divisiones sociales.

El ministro ha asegurado que el objetivo es socavar la confianza pública y fomentar la discordia. "Cualquiera que consciente o inconscientemente vaya por esta vía está al servicio de los objetivos del enemigo", ha advertido.

El pasado 11 de noviembre el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó ante el Parlamento que durante los bombardeos israelíes y estadounidenses del pasado junio temió por Jamenei y advirtió de que un ataque contra el líder supremo podría haber provocado enfrentamientos internos peores que cualquier ofensiva exterior.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en junio que conocían la ubicación de Jamenei, pero no quisieron matarlo "por ahora".