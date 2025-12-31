Irán.- El presidente de Irán pide "empatía y crítica constructiva" mientras las protestas se extienden por el país

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha pedido este miércoles a la población que haga un esfuerzo de "empatía genuina", que será correspondida por las autoridades con un ejercicio de "crítica constructiva", mientras las protestas que estallaron hace cuatro días contra la precariedad han comenzado a extenderse más allá de la capital, Teherán. Medios semioficiales como la agencia Nour han confirmado nuevas marchas en la ciudad de Fasa, en el centro-sur de Irán, donde los manifestantes han asaltado la oficina del gobernador en una nueva expresión de descontento derivada del último desplome el pasado domingo de la moneda nacional, el rial, que desembocó de manera prácticamente inmediata en un aumento del precio de los alimentos. Además, las sanciones internacionales que pesan sobre el país están agravando todavía más la situación económica de los iraníes. El presidente iraní no ha querido restar legitimidad a las protestas. Este mismo miércoles, y en comentarios recogidos por la agencia oficial de noticias iraní IRNA, Pezeshkian ha llamado a la prevención de la formación y la continuación de tendencias financieras indebidas desde el principio, estableciendo sistemas de supervisión precisos, transparentes y con principios. Pezeshkian sí lamentó que estas manifestaciones se combinan con "presiones de potencias extranjeras" y, "en el ámbito nacional, en lugar de sinergia y apoyo, algunas posturas y acciones a veces causan debilidad y perjuicio". "En un entorno así, prestar atención a los aspectos positivos del desempeño y fortalecer la empatía es fundamental para superar las crisis y presiones", ha añadido antes de insistir en que "el apoyo mutuo, la empatía genuina y la crítica constructiva pueden allanar el camino a través de las difíciles circunstancias actuales y allanar el camino para reformas sostenibles". En Teherán, imágenes recogidas por la agencia Bloomberg han exhibido este miércoles tiendas cerradas y concentraciones en torno al Gran Bazar, donde comenzó la primera ola de protestas el fin de semana, a pesar del fuerte dispositivo de seguridad. Vídeos, supuestamente del martes por la noche, parecían mostrar a policías antidisturbios enmascarados moviéndose por zonas de mercado y utilizando porras para forzar el cierre de tiendas y dispersar a la multitud. El periódico Shargh, con sede en Teherán, ha informado de que al menos cuatro estudiantes fueron detenidos el martes durante las protestas en la Universidad de Teherán. El periódico también ha indicado que un reportero político del periódico reformista Etemad fue arrestado mientras cubría las protestas del lunes en el Gran Bazar de Teherán, aunque ha sido liberado este miércoles. NUEVO GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL Vista la situación, el Gobierno iraní ha anunciado este miércoles la sustitución del gobernador del Banco Central del país, un cargo que asumirá el exministro de Economía y Finanzas, Abdolnaser Hemmati. "El proceso de nombramiento del señor Hemmati como presidente del Banco Central de la República Islámica de Irán se llevó a cabo tras obtener la mayor puntuación por parte de los expertos del sector bancario y fue ratificado por el voto de confianza del gobierno", ha anunciado la portavoz del Gobierno iraní, Fatemé Mohajerani, en su cuenta de X. Hemmati se ha marcado como objetivos fundamentales controlar la inflación y administrar el tipo de cambio. "El país se encuentra en circunstancias difíciles y, además, bajo la presión de las sanciones, debemos estabilizar la situación económica con la ayuda de todos los expertos económicos, parlamentarios y funcionarios para que la población pueda encontrar la paz", ha indicado. "Definitivamente eliminaremos la corrupción y las rentas derivadas de los tipos de cambio múltiples. En mi opinión, una de las principales razones de la inestabilidad en el mercado cambiario son los tipos de cambio múltiples, las rentas, la corrupción y la especulación que allí se producen. Voy a arreglar esta situación", ha añadido.