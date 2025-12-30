Irán.- El presidente de Irán reconoce las demandas de las últimas protestas y anuncia el diálogo con los manifestantes

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reconocido este martes las "legítimas demandas" de la población de su país, después de dos días de protestas en las calles de Teherán, y ha pedido a las autoridades del Gobierno que se reúnan con los representantes de los manifestantes y actúen con responsabilidad. "El sustento de la población es mi preocupación diaria. Tenemos medidas fundamentales en agenda para reformar el sistema monetario y bancario y preservar el poder adquisitivo de la población", ha escrito en X. Es por ello, ha señalado, que ha dado instrucción al ministro del Interior, Eskandar Momeni, para que atienda las demandas de los manifestantes "mediante el diálogo (...) para que el Gobierno pueda actuar con responsabilidad y con todas sus fuerzas para resolver los problemas". En los últimos días las calles de Teherán, la capital, han sido escenario de protestas y huelgas de comerciantes por el deterioro de la situación económica de gran parte de la población, la crisis energética, así como por la escasez de agua y el mal estado de las ciudades, cada vez más contaminadas. El personal antidisturbios utilizó gases lacrimógenos para disolver algunas de las protestas de este lunes, que tienen su origen en el descontento general por la situación económica del país, reflejada en una nueva caída de la moneda nacional, el rial, que ha registrado estos días mínimos históricos. La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes se produce además en pleno aumento de las presiones y las sanciones económicas de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, bombardeos incluidos, como los del pasado junio, que mataron a unas 1.000 personas.