Irán: Erdogan quiere una cumbre con EE. UU. y Teherán para desescalada

"También puedo decir que el presidente (Erdogan) convocó una reunión trilateral de alto nivel, que incluya a Turquía, en la que participen las partes implicadas, Estados Unidos e Irán. Se está considerando una teleconferencia. Trump parece estar a favor de la propuesta de Erdogan", escribió el columnista Hande Firat, presuntamente cercano al gobierno, en el periódico Hurriyet, refiriéndose a una reciente llamada telefónica entre Erdogan y Trump.

El presidente turco también habló por teléfono con su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian.

En su editorial, Firat describe los esfuerzos diplomáticos altamente activos, aunque discretos, de Turquía para reducir las tensiones entre Irán y Estados Unidos, citando las frecuentes llamadas telefónicas entre el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, y Marco Rubio, el embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, y su homólogo iraní, Abbas Araghchi.

"El ministro de Asuntos Exteriores iraní visitará Turquía para reunirse con Hakan Fidan" en los próximos días, añadió Firat en su editorial, enfatizando la importancia de esta reunión, que aún no se ha anunciado oficialmente.

Desde el inicio de la reciente crisis entre Irán y Estados Unidos, el presidente Erdogan y el gobierno turco han declarado repetidamente que Turquía se opone a los ataques contra Irán, mientras que la República Islámica debería acceder a negociar con Washington. (ANSA).