Irán espera que EEUU muestre "seriedad" en negociaciones sobre programa nuclear

Irán declaró este jueves que espera que Estados Unidos muestre "seriedad" durante las conversaciones en Omán sobre el programa nuclear, en vísperas de las negociaciones que transcurren bajo la amenaza de Donald Trump de recurrir a la fuerza militar.

"Esperamos que la parte estadounidense también participe con responsabilidad, realismo y seriedad", declaró en X el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai.

El canciller iraní, Abás Araqchi, viajó a Mascate, la capital de Omán, para las negociaciones, que se desarrollan en medio de la tensión, después de que Estados Unidos movilizara un portaviones a Oriente Medio tras la represión de un movimiento de protesta en Irán a principios de enero.

Los dos países mantuvieron conversaciones a principios de 2025 con mediación de Omán.

Pero una guerra en junio de ese año, desencadenada por Israel y a la que se unió brevemente Estados Unidos, hizo fracasar el proceso antes de que se diera el sexto encuentro.

Baqai hizo referencia a "las amargas experiencias del pasado, incluidos los incumplimientos anteriores de los compromisos", y mencionó "la agresión militar" de junio.

"Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de no perder ninguna oportunidad de utilizar la diplomacia para garantizar los intereses del pueblo iraní y preservar la paz y la tranquilidad en la región", declaró.