WASHINGTON, 5 mar (Reuters) -

Irán se está poniendo en contacto ‌con Estados ‌Unidos ⁠para llegar a un acuerdo en medio de los ataques ​contra la ⁠república islámica, ⁠dijo el jueves el presidente Donald ​Trump, quien agregó que

nuevas medidas para reducir ‌la presión sobre el ​petróleo son inminentes.

«Nos ​están llamando y preguntando: '¿Cómo podemos llegar a un acuerdo?'. Les he dicho que llegan un poco tarde para eso», declaró Trump durante un ​acto con el equipo del fútbol Inter Miami ⁠en la Casa Blanca.

Trump alabó las acciones ‌militares de Estados Unidos en Irán, diciendo que estaban destruyendo la capacidad de misiles y drones de la república islámica y que «su armada ha desaparecido: 24 barcos en ‌tres días».

También pidió a los diplomáticos iraníes que ⁠solicitaran asilo y ayudaran a construir ‌un país mejor.

La misión ⁠de Irán ante las ⁠Naciones Unidas en Nueva York se negó a hacer comentarios.

Aunque Trump afirmó que el petróleo se había «estabilizado bastante», dijo que eran ‌inminentes nuevas medidas ​para reducir la presión sobre el mercado. (Reporte de Bo Erickson y Costas Pitas; escrito por Daphne Psaledakis. ‌Editado en español por Javier Leira)