Irán está contactando a EEUU para negociar un acuerdo, dice Trump
WASHINGTON, 5 mar (Reuters) -
Irán se está poniendo en contacto con Estados Unidos para llegar a un acuerdo en medio de los ataques contra la república islámica, dijo el jueves el presidente Donald Trump, quien agregó que
nuevas medidas para reducir la presión sobre el petróleo son inminentes.
«Nos están llamando y preguntando: '¿Cómo podemos llegar a un acuerdo?'. Les he dicho que llegan un poco tarde para eso», declaró Trump durante un acto con el equipo del fútbol Inter Miami en la Casa Blanca.
Trump alabó las acciones militares de Estados Unidos en Irán, diciendo que estaban destruyendo la capacidad de misiles y drones de la república islámica y que «su armada ha desaparecido: 24 barcos en tres días».
También pidió a los diplomáticos iraníes que solicitaran asilo y ayudaran a construir un país mejor.
La misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York se negó a hacer comentarios.
Aunque Trump afirmó que el petróleo se había «estabilizado bastante», dijo que eran inminentes nuevas medidas para reducir la presión sobre el mercado.