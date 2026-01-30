Irán está preparado para mantener conversaciones "justas" con EE. UU., pero no sobre capacidades de defensa: ministro

ESTAMBUL, 30 ene (Reuters) -

Irán está preparado para reanudar las conversaciones con Estados Unidos, pero estas deben ser justas y no incluir sus capacidades defensivas, dijo el viernes el jefe de la diplomacia iraní, en momentos en que las potencias regionales trabajan para evitar un conflicto militar entre ambas naciones rivales.

El mandatario estadounidense, Donald Trump,

dijo el jueves

que tenía previsto hablar con Irán, a pesar de que Estados Unidos envió otro buque de guerra a Oriente Medio y el jefe del Pentágono dijo que el ejército estaría dispuesto a llevar a cabo cualquier decisión que tomara el presidente.

Una de las principales exigencias de Estados Unidos para reanudar las conversaciones con Irán es que frene su programa de misiles, dijo la semana pasada a Reuters un alto funcionario iraní. Irán rechaza esa exigencia.

"Si las negociaciones son justas y equitativas, Irán está dispuesto a participar en ellas", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, en una rueda de prensa con su colega turco en Estambul.

Araqchi agregó que, por el momento, no hay previstas conversaciones entre Teherán y Washington.

Los aliados regionales, entre ellos Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, han emprendido esfuerzos diplomáticos para evitar un enfrentamiento militar entre Washington y Teherán.

En respuesta a las amenazas de acción militar por parte de Estados Unidos, Araqchi dijo que Teherán estaba preparado tanto para las negociaciones como para la guerra.

Araqchi, que calificó sus conversaciones con Hakan Fidan de "buenas y útiles", también dijo que Teherán estaba dispuesto a colaborar con los países de la región para promover la estabilidad y la paz.

(Reporte de Parisa Hafezi y Jonathan Spicer, redacción de Tala Ramadan y Nayera Abdallah; edición de Alison Williams y Aidan Lewis; editado en español por Daniela Desantis)