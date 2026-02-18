Irán: Estancado el diálogo con Teherán, "Trump listo para la guerra"

Axios advierte sobre el peor escenario posible y afirma que la administración Trump está más cerca de una guerra en Medio Oriente de lo que la mayoría de los estadounidenses creen

"El jefe se está impacientando. Algunas personas a su alrededor le están advirtiendo que no vaya a la guerra con Irán, pero creo que hay un 90 por ciento de posibilidades de que veamos una acción militar en las próximas semanas", dijo un asesor de Trump

Los indicios son claros. La capacidad militar de Trump ahora incluye dos portaaviones, una docena de buques de guerra, cientos de cazas y varios sistemas de defensa aérea, aunque parte de esta potencia aún está en camino. La USS Gerald Ford, por ejemplo, podría estar cruzando en estas horas el estrecho de Gibraltar junto con su impresionante escolta

En las últimas 24 horas, otros 50 cazas -F-35, F-22 y F-16- fueron enviados a la región, en medio de un enorme puente aéreo que continúa sin descanso desde hace dos días

Mientras tanto, Teherán también está desplegando sus fuerzas, descentralizando la autoridad decisional, fortaleciendo los sitios nucleares e intensificando la represión del desentendimiento interno

Una de sus últimas movidas fue el anuncio de un ejercicio naval conjunto con Moscú en el estrecho de Ormuz, una vía de agua estratégica donde transita aproximadamente un quinto de las suministros mundiales de petróleo. Estas maniobras están programadas cerca del portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, que navega frente a las costas de Omán

"Más peligrosa que el buque de guerra estadounidense es el arma que puede hacerlo hundir", amenazó el líder supremo, Ali Jamenei

Los líderes iraníes se están preparando para un ataque que podría interrumpir la cadena de mando. Por ello, los pasdaran anunciaron desde principios de mes la intención de restablecer la estrategia de "defensa en mosaico", que otorga a los comandantes autonomía para emitir órdenes a sus unidades

El municipio de Teherán también ha identificado diversas estaciones de metro, estacionamientos y otros lugares que podrían servir como refugios antiaéreos. Además, Irán está realizando trabajos en sus sitios nucleares para protegerlos de eventuales ataques, según imágenes satelitales publicadas por el Institute for Science and International Security, un centro de estudios con sede en Washington

Según Axios, una operación militar estadounidense en Irán sería una campaña masiva de varias semanas, más similar a una guerra real que a los ataques selectivos realizados el mes pasado en Venezuela

Probablemente se trataría de una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel. Esta guerra tendría un impacto dramático en toda la región, donde los líderes árabes y musulmanes presionan para evitar un conflicto

La segunda ronda de conversaciones en Ginebra mostró "progresos", y Teherán anunció que "está elaborando un marco coherente para continuar las futuras conversaciones con Estados Unidos", probablemente en un plazo de dos semanas

Mientras tanto, Moscú se declaró "dispuesto a recolectar el uranio enriquecido iraní" para facilitar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán

Sin embargo, las discrepancias siguen siendo amplias y los funcionarios estadounidenses no parecen optimistas sobre la posibilidad de resolverlas

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, observó que las conversaciones "han ido bien" en algunos aspectos, pero "en otros, quedó muy claro que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer y afrontar las líneas rojas establecidas por Trump"

El pasado 19 de junio, la Casa Blanca estableció una ventana de dos semanas para decidir entre continuar las negociaciones o lanzar ataques. Tres días después, Trump dio inicio a la Operación Midnight Hammer. (ANSA)