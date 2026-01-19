Irán estudia levantar la prohibición de Internet tras el pirateo de la televisión estatal

DUBÁI, 19 ene (Reuters) -

Irán podría levantar el apagón de Internet en unos días, según dijo el lunes un alto cargo del Parlamento, después de que las autoridades cerraran las comunicaciones mientras utilizaban la fuerza masiva para aplastar las protestas en los peores disturbios internos desde la Revolución Islámica de 1979.

En la última señal de debilidad en el control de las autoridades, la televisión estatal pareció ser pirateada a última hora del domingo, mostrando brevemente discursos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del hijo exiliado del último sha de Irán llamando al público a la revuelta. Las calles de Irán han estado en gran parte tranquilas durante la semana desde que las protestas antigubernamentales que comenzaron a finales de diciembre fueran sofocadas en tres días de violencia masiva.

Un responsable iraní dijo a Reuters bajo condición de anonimato que el número de muertos confirmados los 5.000, incluidos 500 miembros de las fuerzas de seguridad, y que algunos de los peores disturbios se habían producido en zonas de etnia kurda del noroeste. Grupos de derechos humanos iraníes en Occidente también afirman que han muerto miles de personas.

Los opositores acusan a las autoridades de abrir fuego contra manifestantes pacíficos para aplastar la disidencia. Los dirigentes clericales iraníes afirman que multitudes armadas, incitadas por enemigos extranjeros, atacaron hospitales y mezquitas.

El número de muertos es mucho mayor que el de anteriores episodios de disturbios antigubernamentales sofocados por las autoridades en 2022 y 2009. La violencia suscitó repetidas amenazas de Trump de intervenir militarmente, aunque se ha echado atrás desde que cesaron las matanzas a gran escala.

VOLVERÁ CUANDO "LAS CONDICIONES SEAN APROPIADAS"

Ebrahim Azizi, jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, dijo que los máximos órganos de seguridad decidirían sobre el restablecimiento de internet en los próximos días, y que el servicio se reanudaría "tan pronto como las condiciones de seguridad sean apropiadas".

Otro parlamentario, Hamid Rasaei, de línea dura, dijo que las autoridades deberían haber escuchado las quejas anteriores del líder supremo, Alí Jamenei, sobre la "laxitud del ciberespacio".

Las comunicaciones iraníes, incluidas Internet y las líneas telefónicas internacionales, se interrumpieron en gran medida en los días previos a los peores disturbios. Desde entonces, el apagón ha remitido parcialmente, lo que ha permitido que salgan a la luz relatos de ataques generalizados contra manifestantes.

Durante el aparente hackeo del domingo a la televisión estatal, las pantallas emitieron un segmento de varios minutos con el titular en pantalla "las verdaderas noticias de la revolución nacional iraní".

Incluía mensajes de Reza Pahlavi, el hijo estadounidense del último sha de Irán, llamando a una revuelta para derrocar el Gobierno de los clérigos musulmanes chiíes que dirigen el país desde la revolución de 1979 que derrocó a su padre.

Pahlavi se ha convertido en una destacada voz de la oposición y ha manifestado su intención de regresar a Irán, aunque es difícil evaluar de forma independiente el grado de apoyo que recibe dentro del país. (Información de la redacción de Dubái; redacción de Angus McDowall; edición de Peter Graff; edición en español de Paula Villalba)