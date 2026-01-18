Irán estudia restablecer el acceso a internet "de forma progresiva"

Las autoridades de Irán estudian restablecer el acceso a internet "de forma progresiva" tras haber impuesto un corte total de las comunicaciones el 8 de enero, informó la agencia de noticias Tasnim.

Periodistas de la AFP en Teherán pudieron conectarse a internet el domingo aunque la mayoría de los proveedores de acceso seguían bloqueados.

Según Tasnim, citando a "fuentes bien informadas", las aplicaciones de mensajería locales también podrán usarse "pronto".

Irán cortó sin aviso todas las comunicaciones el 8 de enero, en plena ola de manifestaciones contra el gobierno, que empezaron como protestas por la crisis económica.

Las protestas, iniciadas el 28 de diciembre por el aumento del costo de la vida y la caída de la moneda nacional, están consideradas el mayor desafío al poder iraní desde las manifestaciones de 2022-2023 tras la muerte en detención de la joven Mahsa Amini.

Según el último recuento de Iran Human Rights (IHR), al menos 3.428 manifestantes murieron. Otras estimaciones elevan la cifra a más de 5.000 e incluso hasta 20.000, según esta oenegé con sede en Noruega.

Las llamadas telefónicas al extranjero se restablecieron el martes y los mensajes de texto el sábado, tras varios días de suspensión.

No obstante, los iraníes pudieron acceder a su internet nacional, que permite aplicaciones de taxis, entrega de paquetes y servicios bancarios.

En condiciones normales, las aplicaciones extranjeras más utilizadas en Irán son Instagram, WhatsApp y Telegram, pese a las restricciones que obligan a usar una red virtual privada (VPN).