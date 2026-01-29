Irán: Europa endurece las sanciones contra Irán

"La represión no puede quedar sin respuesta", enfatizó.

"Cualquier régimen que asesina a miles de sus ciudadanos está trabajando para su propia caída", añadió Kallas.

Se ha alcanzado un "consenso" sobre la designación de los Pasdaran como organización terrorista, pero "esto no significa que no debamos dialogar" con Teherán, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores.

Lo que hizo que Italia cambiara su postura respecto a la inclusión de los Pasdaran en la lista de organizaciones terroristas de la UE fueron "los miles y miles de muertos que ha habido, quizá treinta mil, ni siquiera lo sabemos. Estamos hablando de una masacre; si hubo sesenta mil muertos en Gaza y treinta mil en Irán, entonces la situación es comparable a la de Gaza, y ante todo esto, necesariamente teníamos que condenarlo", declaró Tajani.

La respuesta a las decisiones de Bruselas llegó de inmediato desde Teherán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, calificó la decisión de la Unión Europea de incluir en la lista de terrorismo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como un "grave error estratégico".

"Varios países intentan actualmente evitar el estallido de una guerra total en nuestra región. Ninguno de ellos es europeo. Europa, en cambio, se dedica a echar leña al fuego", declaró el ministro de la República Islámica en un mensaje en X.

"Tras aplicar la estrategia de 'reinicio rápido' (es decir, el restablecimiento de las sanciones nucleares) a petición de Estados Unidos, ahora está cometiendo otro grave error estratégico al etiquetar a nuestras fuerzas armadas nacionales como una supuesta 'organización terrorista'", añadió Araghchi.

"Además, dado que el continente sufrirá sin duda un impacto masivo de una guerra total en nuestra región, incluyendo las repercusiones del aumento de los precios de la energía, la postura actual de la UE es profundamente perjudicial para sus propios intereses", añadió el ministro iraní.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembros de la UE también adoptaron nuevas sanciones contra Irán. La lista de medidas restrictivas, que incluye la prohibición de entrada a territorio europeo y la congelación de activos, incluye a 21 personas y entidades implicadas en la violenta represión de las protestas en el país y a 10 personas vinculadas al suministro de armas de Teherán a Rusia para su guerra contra Ucrania.

"Si actúas como un terrorista, también deberías ser tratado como un terrorista", declaró Kallas a la prensa antes de la reunión ministerial en Bruselas.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, explicó que "en Irán, la represión que ha recaído sobre el levantamiento pacífico del pueblo iraní no puede quedar sin respuesta". "La valentía de los iraníes no puede quedar sin recompensa. Por eso hoy adoptaremos sanciones europeas contra los responsables de esta represión. Y por eso Francia anunció ayer que apoyará la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas de la UE", enfatizó el ministro de la administración de Emmanuel Macron.

"Condenamos la represión sin sentido del pueblo iraní", declaró el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "y por ello nos preparamos para cualquier medida contra el régimen, incluidas aquellas que involucren a la Guardia Revolucionaria".

"Bélgica", enfatizó el ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prevot, "apoya a los ciudadanos iraníes que legítimamente desean ver realizadas sus aspiraciones democráticas". "Recalcamos que hace un año, cuando se formó el nuevo gobierno belga, declaramos explícitamente en nuestro acuerdo de coalición que queríamos incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea. Por lo tanto, seguimos apoyando esta postura, junto con otros aliados europeos, especialmente a la luz de las atrocidades y la represión observadas en las últimas semanas", acotó Prevot. (ANSA).