Irán evalúa daños y lanza críticas tras ataques de Israel y EEUU a sus sitios nucleares

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán evalúa los daños y lanza críticas contra los ataques aéreos estadounidenses e israelíes en sus sitios nucleares, aunque mantuvo el martes la posibilidad de reanudar las conversaciones con Washington sobre su programa atómico.

Los comentarios de la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, también incluyeron otro reconocimiento de que los ataques estadounidenses en Fordo, Isfahan y Natanz —sitios clave dentro del programa de Irán— habían sido “seriamente dañados” por los bombardeos. La agencia de noticias estatal iraní IRNA citó a Mohajerani haciendo estas declaraciones en una rueda de prensa para periodistas.

Ese reconocimiento se produce mientras la teocracia de Irán comienza lentamente a admitir la magnitud del daño causado por la guerra de 12 días con Israel, en la que los cazas israelíes diezmaron las defensas aéreas del país y realizaron ataques a discreción sobre la República Islámica. Y mantener la puerta abierta a las conversaciones con Estados Unidos probablemente muestra que Teherán quiere evitar más sufrimiento económico mientras se avecina otro plazo sobre las sanciones de la ONU.

“No se ha anunciado una fecha (para las conversaciones con Estados Unidos), y probablemente no sea muy pronto, pero no se ha tomado una decisión en este campo”, dijo Mohajerani.

Irán revela un aumento en el número de muertos

Los ataques aéreos israelíes, que comenzaron el 13 de junio, diezmaron a los altos rangos de la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán y tuvieron como objetivo su arsenal de misiles balísticos. También alcanzaron los sitios nucleares del país, que, según Israel, ponían a Teherán cerca de construir un arma nuclear. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos y la Agencia Internacional de Energía Atómica habían determinado que Irán tuvo por última vez un programa nuclear organizado en 2003, aunque la nación islámica había estado enriqueciendo uranio hasta un 60% —a un corto paso técnico de los niveles de grado armamentístico del 90%.

El lunes, el portavoz del poder judicial iraní, Asghar Jahangir, presentó la cifra de muertos causados por la guerra emitida por el gobierno, la cual fue significativamente mayor. Dijo que los ataques israelíes mataron a 935 “ciudadanos iraníes”, entre ellos, 38 niños y 102 mujeres, informó IRNA.

“El enemigo pretendía cambiar las circunstancias del país asesinando a comandantes militares y científicos, con la intención de sembrar miedo y ejercer presión”, añadió Jahangir. Sin embargo, afirmó —al igual que otros, incluido el líder supremo de 86 años, el ayatolá Ali Khamenei— que Irán había “ganado” la guerra.

Irán tiene una larga historia de ofrecer cifras de muertos más bajas en torno a disturbios por cuestiones políticas.

El grupo Human Rights Activists, con sede en Washington, que ha proporcionado cifras detalladas de víctimas de diferentes rondas de disturbios en Irán, calculó el número de muertos en 1190 personas, entre ellas 436 civiles y 435 miembros de las fuerzas de seguridad. Los ataques hirieron a otras 4475 personas, dijo el grupo. Se observa actividad en la instalación iraní de Fordo Mientras tanto, al parecer, las autoridades iraníes evalúan el daño causado por los ataques estadounidenses en los tres sitios nucleares el 22 de junio, concretamente los de Fordo, un sitio construido bajo una montaña a unos 100 kilómetros (60 millas) al suroeste de Teherán. Imágenes satelitales de Planet Labs PBC analizadas por The Associated Press muestran a funcionarios iraníes en Fordo el lunes, probablemente examinando el daño causado por las bombas perforadoras estadounidenses. Se podían ver camiones, así como al menos una grúa y una excavadora en los túneles del sitio. Eso coincidía con las imágenes tomadas el domingo por Maxar Technologies, que mostraban de manera similar el trabajo en curso. Es probable que los túneles hayan sido rellenados por Irán antes de los ataques para proteger la instalación. La presencia de camiones antes de los ataques ha planteado preguntas sobre si se hubo retirado uranio enriquecido o centrifugadoras antes del ataque, algo que las autoridades iraníes han afirmado repetidamente. Incluso antes de los ataques, la AIEA advirtió que sus inspectores habían perdido su “continuidad de conocimiento” respecto al programa, lo que significa que el material podría estar en sitios no declarados en el país. Irán no ha dicho qué trabajo se realiza en los sitios, aunque señaló que la Organización de Energía Atómica de Irán planeaba emitir un informe sobre el daño causado por los ataques. Los radicales arremeten El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, cuyo perfil aumentó considerablemente durante la guerra, también ha mantenido abierta la posibilidad de conversaciones con Estados Unidos. Sin embargo, los radicales iraníes critican cada vez más cualquier esfuerzo de negociación o cooperación con Occidente. El periódico radical iraní Kayhan, en un artículo escrito por su editor designado por Khamenei, Hossein Shariatmadari, se burló el martes de cualquier posible conversación diciendo que ser “traidor o estúpido son dos caras de la misma moneda”. El periódico de Shariatmadari también sugirió el sábado que el director general de la AIEA, Rafael Mariano Grossi, debería ser “juzgado y ejecutado” si visitaba Irán, algo que provocó críticas inmediatas de naciones europeas y otros. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.