Irán: evalúa restablecer gradualmente el servicio de Internet

La mayoría de los proveedores de Internet y telefonía móvil siguen sin funcionar. Las llamadas internacionales están disponibles desde el martes y los mensajes de texto se restablecieron el sábado.

También el sábado por la noche, la agencia de noticias Tasnim informó que las autoridades anunciaron que el acceso a Internet se restablecería gradualmente, sin proporcionar más detalles.

Una fuente bien informada dijo a ANSA que Irán comenzará un restablecimiento "gradual" del acceso a Internet, que estuvo bloqueado desde el 8 de enero, debido a las protestas a nivel nacional que comenzaron el 28 de diciembre.

Las redes sociales Instagram, Telegram, X, Facebook y YouTube también fueron prohibidas en Irán hace unos años, lo que impulsó a los usuarios a usar VPN. Sin embargo, las VPN también están prohibidas desde el 8 de enero. (ANSA).