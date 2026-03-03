Irán: evalúan nueva sede para la Finalísima

"La primera esperanza es que la guerra termine. Pero si no, tendremos que jugar en otro lugar", declaró De La Fuente al hablar sobre el riesgo de aplazar la final entre Argentina, campeón de la Copa América 2024, y España.

El bombardeo de Irán y la respuesta de Teherán también han llevado a Qatar a suspender todos los partidos de fútbol, lo que genera dudas sobre la posibilidad de disputar el partido entre Argentina, campeón mundial en 2022, y Europa.

Según medios españoles, las posibles sedes alternativas para la "Finalísima" son Miami o las principales capitales europeas: Londres, Madrid, Roma o París.

"Aún es pronto para comentar en detalle, pero seguiremos de cerca la evolución de la situación en todos los frentes a nivel mundial", afirmó el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, el pasado domingo 1 en el marco de la reunión general anual de la International Football Association Board (IFAB) en Cardiff. (ANSA).