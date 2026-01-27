Irán: ex astros piden intervención FIFA

Entre las más de 6 mil víctimas, según cifras de HRANA, una ONG con base estadounidense (otras fuentes hablan de más de 30 mil en el lapso de apenas dos jornadas de protestas que estallaron el 28 de diciembre por la crisis económica y se extendieron a unas 200 ciudades iraníes), hay futbolistas, recuerdan los impulsores del reclamo elevado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino

Unas 20 personalidades vinculadas al fútbol firman la misiva que también fue enviada a los presidentes de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA, según el diario británico "The Guardian", y denuncian que "el movimiento nacional, popular y civil" fue sofocado por las autoridades iraníes "mediante la represión sistemática, el asesinato en masa y acciones que representan un claro ejemplo de crímenes contra la humanidad"

Entre las víctimas de esa represión hay "un número significativo de miembros de la comunidad futbolística", afirman al enumerar, entre otros, al exjugador Mojtaba Tarshiz, con sus dos pequeños hijos, al juez de línea del fútbol femenino Saba Rashtian, al entrenador Mehdi Lavasani, a los futbolistas Amirhossein Mohammadzadeh y Ribin Moradi y al arquero de la selección nacional de fútbol playa, Mohammad Hajipour

"El fútbol, como fenómeno social más influyente del mundo, no puede permanecer en silencio frente a estas ejecuciones sumarias, asesinatos, arrestos arbitrarios y amenazas", afirma la nota enviada a Infantino

En la misma se les solicita a la FIFA y a las federaciones miembro "una condena pública de dichas acciones, que le exija su cese inmediato y recurra a todos los mecanismos legales y disciplinarios para proteger a las figuras del fútbol iraní"

"Las protestas pacíficas son la expresión de la opinión y de los derechos humanos fundamentales", afirman los autores de la misiva, que consideran que "el silencio frente a estos crímenes equivale a abandonar los principios mismos que el fútbol mundial dice defender"

La situación de inestabilidad en Irán llevó al gobierno estadounidense que preside Donald Trump a amenazar con una intervención militar, a lo que el régimen de Teherán respondió afirmando estar listo para "responder de modo radical si el país fuese agredido" desde el exterior, como se presume que podría ocurrir, sumando a ese escenario a Israel, con el que Irán estuvo en guerra durante 12 días en junio pasado

Mientras el portaaviones estadounidense "Abraham Lincoln" ya se encuentra en aguas de Medio Oriente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que "si Irán comete el grave error de atacar" a su país, responderá "con una fuerza sin precedentes", después de que los Guardianes de la Revolución, fuerza de élite de la República Islámica, anunciara que considerará hostiles a países vecinos que presten su territorio para atacar a su nación

Irán considera que la injerencia de Estados Unidos (que participó en el conflicto entre Israel e Irán bombardeando "objetivos militares" y asesinando a altos mandos militares y científicos) solo traerá aparejada más inestabilidad en esa región del planeta, sacudido por la guerra entre Rusia y Ucrania que estalló en febrero de 2022 y que parece no tener fin, así como por el genocidio palestino en Gaza, que dejó un saldo de más de 70 mil civiles muertos (en su mayoría mujeres y niños) desde que se inició en octubre de 2023 antes de alcanzarse una frágil tregua en enero que Israel viola sistemáticamente

El gobierno de Trump también afronta violentas revueltas en territorio de un Estados Unidos conmocionado por el accionar del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), responsable de la muerte del enfermero Alex Pretti en Minneapolis el sábado durante una manifestación de protesta y que ya había asesinado a sangre fría a Renee Nicole Good, también de 37 años y madre de tres hijos, durante un operativo efectuado el 7 de enero en esa misma ciudad

Nada dijo hasta el momento sobre estos episodios ocurridos en uno de los países que albergará el Mundial de este año (junto con México y Canadá) Infantino, que acaba de otorgarle el simbólico "Premio FIFA de la Paz" a Trump, así como tampoco sobre el genocidio palestino en Gaza. Habrá que ver si ante el reclamo elevado por ex figuras del fútbol iraní adopta la misma postura. (ANSA)